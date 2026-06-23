Un testigo en el causa contra el IEO de Vigo por la fuga de formol no recuerda protocolos o políticas de prevención

Tras la declaración de la denunciante el pasado mes de mayo, este martes tuvo lugar la comparecencia de los primeros testigos en el marco de la causa contra el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo por la fuga de gases cancerígenos, en concreto notable concentraciones de formol en los despachos.

Uno de los investigadores del centro vigués afirmó no tener conocimiento de que existiesen protocolos o políticas de prevención de riesgos, así como reconocimientos específicos de los puestos de trabajo u otras medidas. Junto a él, estaba llamado a declarar otro trabajador del IEO, declaración que tuvo que ser suspendida y postpuesta para el próximo mes de octubre.

Antes de ello, será el turno de los investigados, tres antiguos directores del centro y la propia institutición, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. La biológa que denunció los hechos ratificó en el juzgado el contenido de su demanda por supuestos delitos de riesgos laborales y lesiones.

Los hechos denunciados se produjeron entre los años 2019 y 2024, fecha en que presentó la querella y tras la que, según abundó ante la jueza, fue «expulsada» de su departamento y trasladada a tareas administrativas. «Las vitrinas no extraían bien, estamos hablando de productos químicos cancerígenos. Me empezaron a salir heridas en la nariz, tenía la mucosa en carne viva», recordaba en declaraciones a FARO. En el parte de lesiones aportado a la causa se recogen «lesiones intranasales» compatibles con «efectos agudos de la exposición por inhalación de formaldehido».

Con todo, esta no fue la primera denuncia planteada por los trabajadores del IEO, quienes habían ya denunciado estas fugas de gases cancerígenos en 2015.

De la declaración de este testigo, que sí admitió que el funcionamiento del centro era bueno, se extrae la ausencia de la adopción de medidas o reconocimientos específicos del control de estos gases, asegurando que no recordaba la existencia de planes específicos.