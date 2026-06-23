El PXOM, un punto de inflexión para el desarrollo de Vigo: su entrada en vigor activó en menos de un año la ordenación de más de un millón de metros cuadrados

El pasado jueves, el Diario Oficial de Galicia daba publicidad a la resolución emitida por la Consellería de Medio Ambiente que daba luz verde en Vigo al desarrollo urbanístico previsto en un área de más de 38.000 metros cuadrados entre Travesía de Vigo y Aragón en el que está previsto construir ocho edificios de viviendas, un gran local comercial o zonas verdes, todo ello guiado por un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que, seguramente, no habría visto la luz si a finales de agosto del año pasado no hubiese entrador en vigor el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la ciudad, que se ha convertido en un punto de inflexión para el urbanismo vigués al haber permitido iniciar la tramitación para desarrollar casi una veintena de ámbitos cuya superficie acumulada supera claramente el millón de metros cuadrados.

Así, aunque en diferentes fases de su tramitación, la Gerencia de Urbanismo ha ido dando cuenta durante los últimos meses de distintos expedientes que buscan posibilitar que la ciudad engorde su parque residencial, tanto en el mercado libre como el protegido, su oferta comercial y de ocio o su capacidad industrial para atraer nuevas empresas o reforzar las existentes. Están promovidos tanto por las administraciones públicas como por empresas privadas.

Por el ámbito que abarcan, destacan cuatro proyectos cuya superficie de actuación supera los 100.000 m2. Con 233.000 se encuentra la ampliación proyectada por el Consorcio de Zona Franca de Vigo para la ampliación del polígono de Balaídos, que recientemente recibía el visto bueno ambiental para sumar a esta zona empresarial más de 100.000 m2, además de nuevos viales y un gran anillo verde para amortiguar el impacto con los vecinos.

Una ambiciosa ordenación también contemplan, por su parte, los dos proyectos de interés autonómico (PIA) impulsados por la Xunta en el Ofimático (211.637 m2) y en Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina (144.000 m2) para construir alrededor de 3.500 viviendas y generar dos nuevos barrios con dotaciones varias, mientras que cuenta con la luz verde ambiental el proyecto para dar una segunda vida a la antigua fábrica de GEA en Cabral, donde se prevén 950 hogares y una total reordenación de la zona.

Obras estratégicas como la de Praza de España, también en marcha

Importantes son también los proyectos con uso mayoritariamente comercial que el PXOM ha permitido activar, como por ejemplo en Alcabre con el denominado PERI Cruceiro diseñado para el desembarco de la multinacional Obramat que prevé actuar en más de 77.000 m2 generando también nuevos viales como la ampliación de la rúa Marín o el bulevar de la avenida de Europa, pero también en Bembrive en la zona de Recaré, con una superficie de actuación superior a los 70.000 m2, que se aprovecharía también para reordenar la sinuosa A-55 y mejorar la movilidad. Una nueva área industrial y de ocio en Comesaña, junto a la VG-20 y la avenida Ricardo Mella, destacan también en el listado de actuaciones activadas en esta materia.

En una fase todavía más incipiente y con una gran complejidad está, por su parte, el desarrollo llamado a «coser» una auténtica «isla» en el casco urbano como es el ámbito de A Seara, comprendido entre las calles Coruña, López Mora y Tomás Alonso, o lo que es lo mismo, más de 52.000 m2 que deberían acoger muchos bloques de edificios, dotaciones públicas, zonas verdes y espacios libres. Aquí, es el Concello de Vigo el que pretende llevar la batuta al gestionarse el suelo bajo el sistema de cooperación, que reserva a la administración pública el liderazgo del desarrollo.

Noticias relacionadas

Proyectos residenciales entre Jacinto Benavente y Torrecedeira, en Oia, Samil o Bouzas y los diseñados en los antiguos complejos fabriles de La Artística o la conservera Bernardo Alfageme son otros de los que tratan de abrirse paso de la mano de un PXOM que, aunque no sea una garantía de éxito seguro, sí es la llave llamada a abrir puertas que parecían hasta su llegada difíciles de abrir. Muestra de ello es también el inicio de proyectos estratégicos como la semipeatonalización de Praza de España.