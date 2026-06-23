El Puerto blinda otros 15 años a Armón Vigo en Beiramar

El consejo de administración del Puerto de Vigo prevé aprobar este viernes la prórroga por 15 años de la concesión de Astilleros Armón Vigo en Beiramar, una decisión que garantiza mayor estabilidad a una de las factorías más relevantes del naval gallego. El acuerdo afecta a la concesión vinculada a la actividad de construcción naval de la empresa, cuya titularidad quedó configurada en su actual forma por resolución de 24 de septiembre de 1999.

La ampliación del plazo da continuidad administrativa a un astillero con peso específico en la actividad industrial del puerto y en el tejido auxiliar de la ría. En la documentación remitida al Puerto para defender su continuidad, Armón defendió que sigue reuniendo las condiciones que se exigían cuando se otorgó la concesión. La empresa sostiene que mantiene plena capacidad operativa y económico-financiera para desarrollar su actividad y que continúa cumpliendo todas las obligaciones asociadas al título concesional.

El astillero apoya sobre todo su petición en las inversiones realizadas en Vigo en los últimos tiempos. Según expone, ha ejecutado actuaciones de mejora por más de 650.000 euros, una cifra que sitúa por encima del 20% del valor actualizado del título concesional. Añade, además, que todas ellas han sido autorizadas por la propia Autoridad Portuaria.

Entre esas inversiones figura la instalación de una planta de generación eléctrica con paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de la nave industrial, con un desembolso superior a 80.000 euros, orientada a reducir el consumo de energía de la red, mejorar la eficiencia y rebajar la huella de carbono del centro de trabajo. La actuación de mayor volumen corresponde a la incorporación de una grúa de 10 toneladas sobre pórtico metálico, autorizada este mismo año y valorada en más de 485.000 euros, destinada a optimizar las operaciones de armamento, el movimiento de bloques, equipos y materiales en la construcción y reparación naval. A ello se suma una inversión de unos 92.000 euros para la reforma de la fachada, con sustitución de paneles de cubierta y cerramiento por otros traslúcidos para aumentar la entrada de luz natural y mejorar la seguridad frente al viento.

Aister

Junto a este acuerdo, el consejo del Puerto abordará también otro expediente relevante en la ría. En el caso de Aister, una de las firmas destacadas en habilitación naval, pantalanes y pequeñas embarcaciones, se propondrá la extinción por vencimiento del plazo de su concesión de 2006 en A Guía-Meira, en Moaña, y la aprobación de una nueva concesión sobre 5.300 metros cuadrados de terreno y 500 de lámina de agua para tareas auxiliares vinculadas a su actividad industrial.