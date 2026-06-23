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El PP exige retirar la firma de Ábalos del libro de honor del Concello de Vigo

Luisa Sánchez reclama la supresión inmediata de la rúbrica del exministro tras su condena por corrupción y llevará el asunto al pleno del próximo lunes

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez. / FdV

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R. V.

El Partido Popular de Vigo ha reclamado la retirada inmediata de la firma de José Luis Ábalos del libro de honor del Concello tras la condena impuesta al exministro. La presidenta local del PP, Luisa Sánchez, considera que mantener esa rúbrica en el volumen de distinciones municipales resulta incompatible con la gravedad de la sentencia y ha anunciado que interpelará al gobierno local sobre este asunto en el pleno del próximo 29 de junio.

La dirigente popular sostiene que el Concello no puede conservar en ese libro el nombre de una persona condenada por corrupción. «Mantener el nombre de un condenado por organización criminal, cohecho y malversación en el libro de distinciones es una mancha inaceptable para nuestra institución y para los vigueses», afirmó.

Sánchez recordó que la firma de Ábalos se produjo el 3 de octubre de 2018, durante una visita institucional que vinculó políticamente con Abel Caballero. A su juicio, aquel acto no dejó en Vigo más que «falsas expectativas» en torno al AVE por Cerdedo, una de las viejas reivindicaciones ferroviarias de la ciudad.

La presidenta del PP de Vigo enmarcó además esta petición en una línea más amplia de exigencia política frente a casos de corrupción o de imputaciones que afecten a personas distinguidas o vinculadas institucionalmente con la ciudad. En ese contexto, citó otros asuntos recientes para reprochar al gobierno local, a su entender, una actitud tibia o renuente a tomar decisiones de fondo.

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Con este movimiento, el PP busca llevar el debate desde el plano judicial al simbólico e institucional. No discute ya solo la condena del exministro, sino la oportunidad de que su firma siga figurando en un libro que representa el reconocimiento oficial de la ciudad.

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