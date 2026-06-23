Ocho días para disfrutar del mejor marisco en el Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo se prepara para acoger una de las citas gastronómicas recientemente recuperada: la 19ª edición de su tradicional Fiesta del Marisco. Organizada por la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (ACOPEVI), en colaboración con el puerto pesquero de O Berbés y la propia Autoridad Portuaria viguesa, como novedad este año, el certamen se desarrollará a lo largo de ocho jornadas divididas en dos fines de semana consecutivos: del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre de 2026.

El máximo responsable portuario, Carlos Botana se reunió con su homólogo en ACOPEVI, Juan López, para ultimar los detalles de una de las citas culinarias más esperadas del verano vigués. Durante su encuentro, Botana, puso en valor el «firme alineamiento» por parte de la organización con la estrategia de Economía Azul de la Autoridad Portuaria, «vinculando la marca del puerto a valores esenciales como la tradición de la historia marinera local, la excelencia de los productos extraídos de nuestras rías y el consumo responsable y sostenible».

Aún con la presente edición en marcha, los organizadores ya piensan en la edición del 2027, ya que se celebrarán los 20 años de de esta fiesta popular. Coincidirá también con el 50 aniversario de ACOPEVI, que no solo rinde homenaje a cinco décadas de historia, sino al esfuerzo inquebrantable de las generaciones de hombres y mujeres que han consolidado a ACOPEVI como el motor latente del Puerto de Vigo. Medio siglo después de su fundación, la asociación se erige como un pilar insustituible en la cadena de valor del sector pesquero, salvaguardando la excelencia, la frescura y la tradición marinera de la tierra, al tiempo que lidera la proyección del comercio de los productos del mar.