Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores

Un empresario mexicano con raíces familiares en Avión (Ourense) afronta 9 meses de prisión en Vigo acusado de delito de abandono de familia por el impago de la pensión de alimentos a su hija e hijo menores de edad, inicialmente fijada en 6.000 euros mensuales (3.000 a cada uno), pero que la Audiencia rebajó a 3.000 euros (1.500 por vástago). El fiscal pide también se impida al sexagenario tener contacto con los adolescentes durante tres años, y que abone las cuantías que adeuda de 2023 y 2024: un total de 101.640 euros. La acusación particular, que no solicita cárcel sino multa económica, eleva la deuda a 201.000 al incluir más períodos, así como 2025 y lo que va de 2026.

El empresario, J. G. P., que vivió con la hoy denunciante y los hijos en Vigo, no compareció por estar en México, pero el juicio se celebró igual este martes. Viviana, la exesposa, sí declaró. Contó que excepto algo más de 300 euros tras la ruptura y 70 embargados, él no pagó «absolutamente ni un euro» desde que se separaron en 2023 (la sentencia de divorcio es de 2025).

Chalés en Vigo, Bueu o Avión

«Mi exmarido es empresario», dijo la mujer, relatando que junto a gasolineras y hoteles en México, él disponía de cuentas bancarias y fondos de inversión en Suiza o Luxemburgo, de una colección de vehículos de alta gama y de propiedades: junto al chalé de la playa de Vigo donde residían habitualmente, concretó, solían pasar los fines de semana en otras viviendas en Avión o Bueu. Mientras estuvieron casados, ella trabajó sobre todo gestionando los negocios de él. De hecho, consta en una de las sentencias del divorcio, firmó un acuerdo de confidencialidad relativo a la información económica de las empresas del hombre y un acuerdo privado en virtud del cual, en caso de ruptura, renunciaba a reclamar pensión compensatoria y él, a su vez, a pedir la guarda y custodia completa de los hijos.

«Estoy al 100% segura de que sigue manteniendo esos negocios», afirmó ella, tras referir que está convencida de que él puso sus activos «a nombre» de otros hijos, de familiares y de su actual pareja «para evadir el pago». Entre ambos excónyuges hay numerosos pleitos, civiles y penales, ya que el sexagenario fue condenado por violencia de género.

El fiscal valoró que, dada la «capacidad económica» del acusado, «es difícil encontrar un caso más claro de desatención de las obligaciones familiares». La acusación particular citó una demanda que en su día presentó el acusado contra su clienta, en la que se refería a sus negocios en México y a las cuentas bancarias en Suiza, y habló sobre la adquisición que hizo, en 2023, de un Porsche Macan.

La defensa alega «deterioro económico»

La defensa pide la absolución: argumentó que desde la separación el hombre sufrio un «deterioro económico». Citó la averiguación patrimonial, que refleja, dijo, que no tiene saldo en sus cuentas y que dispone de pocas propiedades: «No consta que mantenga los negocios en México ni ninguna otra fuente de ingresos. Solo 3.000 euros anuales por el alquiler de un bien en ese país».