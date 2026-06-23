Los drones de la Policía Local de Vigo sorprenden a un furtivo reincidente en la playa de Ríos

La Unidad Fénix de Drones de la Policía Local de Vigo sorprendió el pasado día 13 a un presunto furtivo reincidente en la playa de Ríos durante un operativo de vigilancia en el litoral de Etea, dirigido a prevenir y erradicar el furtivismo y la extracción ilegal de bivalvos.

El dispositivo se desarrolló en coordinación con LEVX, la torre del aeropuerto de Vigo, dentro de las actuaciones de control realizadas mediante aeronaves no tripuladas. Sobre las 20.15 horas, los agentes detectaron la presencia de un varón en la playa de Ríos que portaba dos botellas de plástico y un capacho.

Bolsa con almejas. / Policía Local de Vigo

Tras realizar labores de vigilancia, comprobaron que el hombre removía la arena para capturar bivalvos. En la zona también fue localizado un segundo varón que, según la Policía Local, realizaba funciones de vigilancia y aviso ante la presencia policial. Este segundo individuo fue identificado y apercibido, tras lo que abandonó el lugar.

Los agentes identificaron también al presunto furtivo, que resultó ser reincidente. En un primer momento abandonó la zona al no portar marisco, aunque también fue apercibido. Sin embargo, unos 40 minutos después, los drones volvieron a detectar su presencia en el arenal.

El furtivo en la playa de Ríos. / Policía Local

En esta segunda ocasión, el hombre fue interceptado cuando extraía marisco, que devolvió al mar al percatarse de la presencia policial. La Policía Local propondrá al identificado para denuncia ante la Consellería do Mar, tras lo que abandonó definitivamente la playa.

Vigilancia contra incendios en los montes de Vigo

Además de este operativo en el litoral, los agentes de la Unidad Fénix de aeronaves no tripuladas llevaron a cabo esta semana un dispositivo de vigilancia y prevención de incendios forestales en las principales masas forestales del término municipal de Vigo.

Operativo de vigilancia y prevención de incendios forestales en las principales masas forestales de Vigo. / Policía Local

El operativo se desarrolló en zonas como San Miguel de Oia, Coruxo, Anduriña de Comesaña, Monte dos Pozos, Valladares, Saiáns, Monte Alba y Cepudo, áreas consideradas de especial sensibilidad por su extensión forestal y por el incremento del riesgo asociado a la época estival.