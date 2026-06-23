No todo es comer en el Vigo SeaFest: Waterpolo, bautismos de mar y una exhibición de natación artística

El Vigo SeaFest volverá a demostrar que el mar puede disfrutarse de muchas maneras. Además de gastronomía, música y actividades familiares, la séptima edición del Festival ARVI do Peixe, que se celebra en el entorno de los jardines de Martínez Garrido los días 9, 10 11 y 12 de julio, reforzará su programación deportiva con una propuesta que combinará actividades náuticas, deportes urbanos y exhibiciones acuáticas, convirtiendo la zona de los Jardines de Montero Ríos y la Dársena del Real Club Náutico de Vigo en un gran espacio de deporte y ocio al aire libre.

Como gran novedad de esta edición, el festival arrancará el jueves 9 de julio a las 20.00 horas con una espectacular exhibición de natación artística en la Dársena del Real Club Náutico de Vigo. Será la primera vez que esta disciplina forme parte de la programación del festival.

La programación continuará con una nueva edición del torneo Basket 3x3, que celebrará su competición los días 10 y 11 de julio. Tras el éxito de anteriores ediciones, el torneo volverá a reunir equipos masculinos y femeninos de diferentes categorías.

El mar volverá a ser protagonista con los ya tradicionales «bautismos de mar», una experiencia organizada en colaboración con el Real Club Náutico de Vigo que permitirá a participantes de todas las edades iniciarse en la navegación a vela a través de recorridos guiados por la ría. Estas salidas ofrecen una oportunidad única para descubrir el entorno marítimo de Vigo desde el agua y vivir una experiencia directa con el mar.

La dársena central del Real Club Náutico de Vigo acogerá además el VIII Torneo Marítimo WP-RCNV | VI Trofeo Vigo SeaFest, una competición de waterpolo que reunirá durante el fin de semana a numerosos deportistas y clubes en una de las pruebas más singulares del calendario deportivo estival. El torneo se desarrollará los días 11 y 12 de julio, convirtiendo el puerto deportivo en un escenario privilegiado para disfrutar de este deporte acuático.

La organización del evento destaca la importancia de la colaboración del Real Club Náutico de Vigo, que un año más vuelve a resultar fundamental para el desarrollo de gran parte de estas actividades, reforzando la estrecha relación entre ambas entidades y su compromiso compartido por acercar el mar a la ciudadanía a través del deporte.

Con esta programación, el Vigo SeaFest reafirma su apuesta por ofrecer una experiencia completa para todos los públicos, donde gastronomía, cultura, música, deporte y divulgación conviven en un mismo espacio durante cuatro días.