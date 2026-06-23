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Expedición

Cinco egresados de las primeras promociones del Ciencias del Mar participan en la campaña «Moria 2»

La expedición partió de Vigo este lunes rumbo a Islandia para estudiar procesos oceanográficos relacionados con la circulación y el impacto del cambio climático

Los cinco investigadores pertenecen a la Universidad de Barcelona, que lidera el proyecto, al Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) y al Oceanográfico de Vigo, ambos del CSIC

Juan Santos, Patricia Bernárdez, Leopoldo Pena, Xosé Antonio Padín y Jaime Frigola antes de iniciar la expedición a bordó del &quot;Odón de Buen&quot;.

Juan Santos, Patricia Bernárdez, Leopoldo Pena, Xosé Antonio Padín y Jaime Frigola antes de iniciar la expedición a bordó del "Odón de Buen". / Duvi

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R. V.

El buque oceanográfico Odón de Buen partía en las últimas horas del puerto de Vigo rumbo a Reykavik (Islandia) para desarrollar la campaña oceanográfica «Moria 2», en la que durante 15 días personal investigador de diferentes universidades y centros nacionales e internacionales estudiarán los procesos oceanográficos relacionados con la circulación oceánica y el impacto del cambio climático. 

Cinco de esos investigadores e investigadoras tienen algo en común: ser egresados de las primeras promociones de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. Leopoldo Pena, Jaime Frigola, Xosé Antonio Padín, Patricia Bernárdez y Juan Santos pertenecen a las promociones 1995-2000, 1996-2001 e 1998-2003 por las aulas del centro, que abrió sus puertas en 1991.

Transcurridas más de dos décadas desde que se licenciaron, los cinco egresados de la UVigo coincidirán durante quince días trabajando en una campaña oceanográfica internacional. Para el equipo decanal de la Facultade de Ciencias del Mar esto «constitúe un exemplo destacado da calidade da formación impartida polo centro e a relevancia que os seus titulados acadaron no ámbito da investigación mariña».

Leopoldo Peña, de la promoción 1996-2001, es el director da campaña «Moria 2» y profesor asociado en el departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la Universitad de Barcelona, que lidera la investigación. Tamén representando a esta institución participa Jaime Frijola, que finalizó sus estudios en el año 2000.

De la misma promoción son Xosé Antonio Padín, científico titular en el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC y Patricia Bernárdez, técnica de I+D+i en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo (CSIC). En este centro también trabaja como investigador científico Juan Santos de la promoción 1998-2003.

Estudio del impacto del cambio climático en la circulación oceánica

Integrada en el proyecto Moira (2023-2027), la campaña «Moira 2» se centra en el estudio de procesos oceanográficos relacionados con la circulación oceánica y el impacto del cambio climático, teniendo entre os sus objetivos el análisis de la influencia de la salida de agua mediterránea a través del estrecho de Gibraltar sobre las masas de agua del Atlántico Norte, un fenómeno con importantes implicaciones para la dinámica oceánica y el sistema climático global.

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«A diversidade de especialidades representada polos participantes na campaña pon de manifesto unha das principais fortalezas da formación en Ciencias do Mar: a capacidade de integrar coñecementos de oceanografía, química mariña, xeoloxía, cambio climático e xestión ambiental para abordar problemas complexos relacionados co océano», señalan desde el decanato de Ciencias del Mar. También destacan que «nun contexto marcado polo cambio climático, a conservación dos ecosistemas ou a seguridade alimentaria, as e os nosos titulados desempeñan un papel cada vez máis relevante na xeración de coñecemento e na procura de solucións para algúns dos desafíos globais».

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