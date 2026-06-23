El BNG afea a Caballero que pase de prometer 6.000 pisos a licitar solo 27 en casi dos décadas

El BNG de Vigo ha cargado contra el alcalde, Abel Caballero, por lo que considera la ausencia de una política pública real de vivienda después de casi dos décadas al frente del Concello. La formación nacionalista valora la adjudicación del contrato para construir 27 viviendas protegidas en Esturáns, aprobada este martes en la Xerencia Municipal de Urbanismo, como la primera medida concreta y directa impulsada por el gobierno local para facilitar el acceso social a la vivienda desde la llegada de Caballero a la Alcaldía.

El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, contrapuso esta actuación con la promesa lanzada por el actual regidor cuando era candidato en 2007. Según recordó, Caballero aseguró entonces que construiría 6.000 viviendas protegidas en cuatro años. «Pasaron máis de 19 anos desde que o daquela candidato Caballero prometera que en 4 anos ía facer en Vigo 6 mil vivendas protexidas. Tardou case 7 mil días en contratar a construción de 27, que non concluirá antes de 2028, o que significa que o alcalde tardará máis de 20 anos en cumprir o 0,45% da súa promesa electoral», criticó.

Desde la formación nacionalista advierten de que esta promoción resulta claramente insuficiente ante la situación de la ciudad. El BNG sostiene que los alquileres han subido más de un 50% en los últimos años, que más de la mitad de los pisos disponibles para arrendamiento residencial superan ya los 1.000 euros al mes y que las viviendas de uso turístico multiplican por siete la oferta de alquiler permanente. A ello suman que en Vigo hay más de 10.000 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida y que se produce, de media, un desahucio cada dos días, la mayoría por impago del alquiler.

«Estamos diante da constatación da falla dunha verdadeira e enérxica política pública para enfrentar o principal e máis grave problema da cidade que é o acceso social á vivenda», resumió Igrexas.