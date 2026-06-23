El Auditorio Municipal proyectará un documental sobre Mary Quitero, referente de la fotografía gallega

Mary Quintero es una de las retratistas más destacadas de la historia de Galicia. El Auditorio Municipal acogerá el próximo miércoles 1 de julio, a las 19.00 horas, la proyección del documental Mary Quintero. Máis de 90 anos de creatividade, una cita abierta al público con entrada gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa busca rendir homenaje a la trayectoria de Mary Quintero, considerada una de las grandes fotógrafas de estudio de la comunidad. A punto de cumplir 95 años, la profesional continúa siendo una figura de referencia en el ámbito de la fotografía gracias a una carrera que se extiende a lo largo de más de siete décadas.

Quintero estableció su estudio fotográfico en Vigo en la década de 1950 y, desde entonces, desarrolló una intensa labor profesional que ha dejado como legado un archivo de más de 700.000 imágenes digitalizadas, un valioso testimonio de la evolución social y cultural de varias generaciones.

Su trabajo fue distinguido con numerosos reconocimientos, entre ellos el premio al Mejor Fotógrafo de España concedido durante el II Congreso Nacional de Fotografía, celebrado en 1981, así como la Medalla de Bronce de Galicia, otorgada en 2002.

La proyección del documental permitirá al público acercarse a la vida y obra de una creadora que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de la fotografía en Galicia y a la conservación de una parte importante de la memoria visual de Vigo y de toda la comunidad.

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Además, ya está sobre la mesa una segunda proyección dirigida al alumnado de los centros educativos, que tendrá lugar una vez iniciado el próximo curso escolar, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la figura y el legado de Mary Quintero