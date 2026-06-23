Más de 1.500 escolares visitaron el Aeropuerto de Vigo durante el curso 2025-2026

El Aeropuerto de Vigo recibió durante el curso 2025-2026 la visita de más de 1.500 escolares y docentes procedentes de 34 centros educativos, dentro del programa de visitas que la infraestructura aeroportuaria desarrolla cada año para acercar su funcionamiento a los más jóvenes.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el día a día de las instalaciones aeroportuarias, así como acceder a espacios que habitualmente permanecen restringidos al público y a los pasajeros. Durante los recorridos, los estudiantes descubrieron el funcionamiento de la terminal y los distintos servicios que hacen posible la operativa diaria del aeropuerto.

Uno de los momentos más esperados de cada visita fue el paso por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), donde los bomberos realizaron demostraciones prácticas que despertaron un gran interés entre los asistentes.

La iniciativa educativa también incluyó una nueva edición del concurso de dibujo "Conoce + tu aeropuerto", en el que participaron 163 alumnos. Los escolares presentaron trabajos relacionados con la actividad aeroportuaria y, tras una primera selección, los dibujos finalistas serán expuestos durante los próximos meses de verano en la terminal de pasajeros.

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Los usuarios del aeropuerto podrán votar sus obras favoritas y los dos dibujos que obtengan un mayor respaldo recibirán un obsequio en un acto que se celebrará el próximo otoño.