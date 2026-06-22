Vigo vuelve a quedar bajo la lupa por la calidad del aire y supera a A Coruña en dióxido de nitrógeno

Vigo vuelve a aparecer en la zona roja de la contaminación urbana en Galicia. El informe anual sobre la calidad del aire elaborado por Ecologistas en Acción sitúa a la ciudad olívica entre las que superaron en 2025 el nuevo valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO₂) que la Unión Europea exigirá cumplir a partir de 2030. La estación del Oeste registró una concentración media de 25 microgramos por metro cúbico, dos más que la de A Coruña —23 en Plaza de Pontevedra— y cinco por encima del nuevo tope legal de 20, todavía muy lejos además de los 10 recomendados por la OMS.

La fotografía deja a Vigo como la ciudad gallega peor situada entre las que el colectivo cita expresamente por este contaminante. Ecologistas coloca a la urbe viguesa en el grupo de ciudades españolas que deberán hacer un esfuerzo mucho mayor si quieren adaptarse al nuevo marco europeo. En el listado estatal, por encima de Vigo aparecen núcleos como Madrid, Málaga, Granada, Barcelona, Pamplona o València, pero la comparación gallega deja a la ciudad olívica otra vez en peor posición que A Coruña.

El contraste gallego cambia cuando el foco se pone en el ozono troposférico, otro de los contaminantes analizados por Ecologistas. Ahí el informe específico de la organización concluye que en 2025 el aire contaminado por ozono volvió a afectar, según el valor diario recomendado por la OMS, a prácticamente toda la población gallega, excepto a la de las ciudades de Lugo y Pontevedra. Es decir: mientras Vigo y A Coruña destacan en el mapa del NO₂, las dos ciudades que salen mejor paradas en el capítulo del ozono son precisamente Lugo y Pontevedra.

El repunte del ozono, añade la organización, estuvo muy condicionado por las olas de calor del verano de 2025, las más intensas desde 2022 en Galicia. Aun así, Ecologistas precisa que no se detectó población expuesta por encima ni del actual objetivo legal ni del nuevo aprobado por la UE para 2030, menos exigentes que la referencia sanitaria de la OMS.

A la advertencia sobre los niveles de contaminación se suma otra de carácter técnico. Ecologistas ya había denunciado en marzo que las estaciones de tráfico de Coia y Riazor, en Vigo y A Coruña, no están situadas en los «puntos críticos» que exige la nueva directiva europea y que ambas presentan una distancia a la calzada superior a la permitida, lo que, a su juicio, puede suavizar la fotografía real del problema.