Vigo, en el «top 20» de partidos judiciales con más desahucios por impagos de alquiler

Desde hace años, el impago del alquiler de la vivienda o de bajos está detrás de la inmensa mayoría de los desahucios frente a la falta de pago de las cuotas de una hipoteca (sobre todo porque cada vez se compra menos) en Vigo. Echando una vistazo a estas cifras se revela también que no solo en el partido judicial vigués la cifra es alta, sino que también lo es en el cómputo nacional.

Y es que comparando las 431 demarcaciones judicial, la viguesa está rozando el «top 20» de más desahucios por impagos en las mensualidades del alquiler. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el último año los órganos civiles de Vigo practicaron 171 lanzamientos por morosidad de los inquilinos, solo superado por otros grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Terrasa, Valencia, Zaragoza, A Coruña (tres puestos por encima de Vigo), Sevilla, Palma, Girona, Alicante, Tarragona, Sabadell, Granollers, Las Palmas, Málaga, Marbella, Mataró, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Bilbao y Manresa.

En total, durante todo el 2025 y siempre según datos del CGPJ, los tribunales vigueses realizaron 183 desahucios, de los que solo una decena se corresponden con ejecuciones hipotecarias. Esta tendencia no es nueva, y atendiendo a los datos disponibles, desde el año 2013 siempre hubo más desalojos por falta de pagos en el alquiler y no de la hipoteca de las viviendas.

Lanzamientos practicados desde el Tribunal de Instancia de Vigo / Hugo Barreiro

A mayores, también se emitió este lunes el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», a cargo de la Sección de Estadística del CGPJ. En este caso, se revela los concursos de personas físicas (ciudadanos endeudados que procuran un plan de pagos para hacer frente a los acreedores y condonar su deuda) así como los juicios por «okupaciones».

Respecto a esto último, en la provincia de Pontevedra se ingresaron en el primer trimestre de este 2026 un total de 13 procedimientos por ocupación ilegal de la vivienda.

También se registran las demandas por despidos ingresadas en los juzgados de la provincia, que suman un total de 600; los EREs (expedientes de regulación de empleo) judicializados, que han sido 3; las reclamaciones de cantidad, otras 660 o los pleitos de monitorios (procedimiento rápido para reclamar deudas de baja cuantía habitualmente) que escalan hasta los 3.813 solo durante los primeros tres meses de este año.