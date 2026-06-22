Vigo duplica su demanda a Barcelona: 50.000 viajeros y 95% de ocupación durante las obras de Santiago

Dato mata relato y el aeropuerto de Vigo es especialista en ello. Las obras en el aeropuerto de Santiago entre el 23 de abril y el 28 de mayo llevaron a Vueling a alterar su oferta habitual entre Galicia y su base central en Barcelona. Así, pasó de concentrar hasta cinco frecuencias diarias en Lavacolla a repartirlas entre los aeropuertos de Alvedro, donde también operó destinos como Londres, París o Málaga, y Peinador.

Esta operativa insólita permitió mejorar las 10 frecuencias semanales a las que tiene acostumbrados a vigueses y pontevedreses en la segunda ruta más importante de la terminal. Y la respuesta no pudo ser mejor. Durante los meses de abril y mayo se registraron 51.977 viajeros en los vuelos comerciales con El Prat, prácticamente el doble (26.591) que en el mismo periodo del año anterior. De las escuetas 166 frecuencias y 30.263 plazas en la primavera pasada a 300 vuelos y 54.984 plazas en estos dos meses. Y todo ello manteniendo unos altos índices de ocupación y rentabilidad.

Overbooking y precios por encima de los 300 euros

Tal y como denunció FARO ante el inicio de esta operativa, se han registrado casos de overbooking y los últimos billetes en varias jornadas superaban holgadamente los 150 euros o incluso el doble. Precisamente la franja de los domingos por la tarde es una de las de mayor demanda sin atender desde Vigo, ya que el pasado año llegó a fletar el equivalente a un 747 para embarcar a más de 400 viajeros en dos vuelos casi consecutivos. Los precios por encima de los 150 euros por un billete sencillo con equipaje de mano se repiten prácticamente todos los días, salvo martes y miércoles.

Al mismo tiempo la ocupación y aprovechamiento ha sido total, pasando de un 87,87% en 2025 a un 94,53% este año. Y si aumentamos el foco, en mayo se registró un 97,6% que supone el récord de una ruta en el último lustro en el aeropuerto de Vigo, constatando que hay capacidad para llenar aviones siempre y cuando se programen.

Ruta en avión entre Vigo y Barcelona / Hugo Barreiro

Esto se reflejó especialmente en las estadísticas de Aena para mayo, mes en el que la terminal olívica creció un 20% gracias a absorber sin incidencias esa operativa trasladada desde la compostelana. Los 113.179 viajeros no solo son la mejor cifra desde 2008, sino que batieron algunos récords individuales. Por ejemplo, la relación entre Peinador y El Prat alcanzó los 30.950 pasajeros; la cifra más alta de su historia.

Todo ello después de dos golpes clave sufridos en los últimos meses. Primero, con la salida de Ryanair como protesta por la subida en las tasas de Aena en marzo de 2025 a pesar de registrar ocupaciones del 90% en la ruta, mucho más altas que las cosechadas en sus nuevos destinos de Marruecos. Después, con la supresión del enlace todos los sábados durante la temporada de invierno, dejando casi 48 horas sin conexión en los fines de semana.

Con la reapertura del aeropuerto de Santiago se presenta un nuevo escenario. Las nuevas rutas de United a Nueva York, KLM a Ámsterdam o Aer Lingus a Cork reducirán el tráfico en conexión desde Galicia al extranjero a través del Prat. Esto podría llevar a Vueling a reequilibrar su oferta entre las tres ciudades de la comunidad con su hub de Barcelona, una vez demostrado que Vigo y A Coruña disponen de mercado suficiente para llenar más de dos vuelos diarios de forma rentable durante todo el año.

Por el momento para este verano mantiene un máximo de 14 frecuencias semanales, aunque con un incremento de la oferta respecto al anterior al utilizar más A321, su avión de mayor capacidad.