Vigo celebra su décima 'Escoba de Platino' por la excelencia en limpieza urbana

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, felicitó este lunes al servicio municipal de limpieza tras la obtención de la décima Escoba de Platino, un galardón que reconoce la excelencia en la gestión de la limpieza urbana.

El regidor destacó que el premio pone en valor la apuesta de la ciudad por la digitalización del servicio y por una gestión inteligente de las tareas de limpieza, basada en el análisis de calles, zonas y barrios. Según explicó, este sistema permite optimizar los recursos disponibles y concentrar las actuaciones en aquellos puntos donde resultan más necesarias, mejorando así la eficacia del servicio.

«El conjunto de la ciudad sabe que Vigo es una ciudad limpia», afirmó el alcalde.