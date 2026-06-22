Vigo abre este martes las Jornadas Nacionales de Patrimonio con el arte y la fe en el centro del debate

Vigo se convertirá desde este martes en sede de la 44.ª edición de las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural, una cita que cada año organiza la Conferencia Episcopal Española y que reunirá en la ciudad a responsables de distintas diócesis para intercambiar experiencias y abordar cuestiones de actualidad relacionadas con el patrimonio eclesiástico. El encuentro se celebra en el marco del VIII centenario de la dedicación de la catedral de Santa María de Tui.

La apertura tendrá lugar a las 17.00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). La inauguración correrá a cargo de monseñor Antonio Valín, obispo de Tui-Vigo; monseñor Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago y presidente de la subcomisión para el Patrimonio Cultural de la CEE; monseñor Jesús García, obispo emérito de Ávila y miembro de esa misma subcomisión; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y Pablo Delclaux, director de la subcomisión para el Patrimonio Cultural.

Tras el acto inaugural, a las 17.30 horas, el sacerdote y párroco de Nuestra Señora de la Soledad en Vigo, Alberto Cuevas, ofrecerá la ponencia «El patrimonio cultural y eclesial de Tui-Vigo: Puente y fuente de evangelización, hoy». Ya a las 19.00 horas, el arzobispo de Santiago presidirá una eucaristía en la concatedral-basílica de Santa María de Vigo.

Bajo el lema «Habitar la belleza: arte, territorio y transmisión de la fe», las jornadas plantean una reflexión de fondo sobre cómo evangelizar a través del arte y del patrimonio, con dos preguntas como eje: qué se quiere contar a quien visita una iglesia o contempla arte cristiano y de qué manera debe construirse ese relato.

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La programación se prolongará hasta el viernes 26 de junio e incluirá recorridos por algunos de los espacios más representativos de la diócesis de Tui-Vigo. Entre ellos figuran el monasterio cisterciense de Oia, definido como el único del Císter a pie de mar de Europa; los mosaicos de Santiago Padrós en la concatedral-basílica de Vigo, centrados en la devoción al Santísimo Cristo de la Victoria; y la catedral de Santa María de Tui, con la primera portada gótica de la península y un enclave marcado por su relación histórica con ambas orillas del Miño. El itinerario llegará también a Valença, vinculada desde antiguo a la Iglesia tudense.