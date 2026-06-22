¿De dónde viene el nombre del instituto ROU de Vigo?: la historia del antiguo «Rosais 1» que lo une a Uruguay

Tres iniciales copan decenas de titulares sobre la educación en Vigo. Cuando no son sus mejores expedientes, son las protestas por la implantación de la FP Básica sin consenso por parte de la Xunta. Y no son ni la ESO, EGB o COU, aunque se le parezca. El IES República Oriental do Uruguai, más conocido como el ROU, enfila su 40 aniversario posicionado como uno de los de referencia de la ciudad. Aun así, mucha gente no olvida su anterior sobrenombre que lo vincula al la zona de Teis donde se ubica.

El «Os Rosais 1» abría sus puertas en 1987 para dar respuesta a la creciente demanda de Bachillerato en la ciudad. En ese momento no había ni una docena de centros que podían impartir docencia en esta etapa escolar y muchos de ellos tomaban el nombre del vecindario donde se habían edificado a toda prisa. Los casos más populares llegan en otro barrio con sello propio de la ciudad. A día de hoy muchos gen z siguen refiriéndose con el nombre «Coia 2 o Coia 4» en lugar del Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro que lucen desde hace varios lustros.

La ministra de Educación de Uruguay, Adela Reta, el presidente de la Xunta, Fernando González Laxe, y el alcalde de Vigo, Manoel Soto, durnate el cambio de nombre del Instituto Rosais 1 al ROU el 3 de noviembre de 1989. / Cameselle

Un proceso similar vivió el instituto situado en uno de los finales de la calle Coutadas, donde la Autopista del Atlántico y la vía del ferrocarril lo separaban de la Travesía y buena parte de su área de influencia. El 3 de noviembre de 1989 recibía una visita institucional del más alto nivel que cambiaría su denominación para siempre. La ministra de Educación de Uruguay acudía al rebautizo de un instituto que tenía 54 profesores y 960 alumnos repartidos entre Bachillerato (760) y el antiguo Curso de Orientación Universitaria.

Himnos, recuerdos de la infancia y el adiós al barrio

La visita de Adela Reta respondía a una vieja reivindicación de la comunidad emigrante en el país sudamericano ya que, un mes atrás, se había denominado a un centro de Montevideo como «Galicia». La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Escolar y contó con los más altos honores para su estreno. El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Fernando González Laxe, el conselleiro de Educación, Aniceto Núñez, y el alcalde de Vigo, Manoel Soto, descubrieron la placa que abogaba por «profundizar la amistad» entre ambas regiones. La ministra afirmó sentir «un gran cariño por esta tierra y sus gentes» ya que dos gallegas marcaron su vida. Concepción Arenal, de la que se confesó «gran seguidora de su obra y admiradora de su vida», y una mujer que la cuidó de niña y le enseñó canciones gallegas o a bailar la muiñeira.

El nombre de República Oriental do Uruguai se corresponde con el oficial del pequeño estado en el que hay más de 40.000 gallegos censados, una cifra que crece exponencialmente si tenemos en cuenta los descendientes. Reta apuntó a la «decidida voluntad de su país en defensa de los valores democráticos, incorporando a su realidad cultural la de muchos pueblos europeos, entre los cuales Galicia ocupa un lugar preferente y permanente», aseguró. Pasadas las 12.15 horas se descubría la placa conmemorativa y el «Os Rosais 1», que tomaba su nombre del Barrio de las flores levantado a mediados de siglo en sus inmediaciones, mutaba en el ROU. Tras los discursos se interpretaron los himnos de Galicia, España y Uruguay, además de realizar danzas tradicionales del país austral antes de la correspondiente comida oficial en un restaurante de la ciudad.

Este cambio provocó que a su lado permanezca el «Rosais 2» con esta curiosa anomalía matemática que hace que muchos alumnos pregunten, despistados, cuál era su predecesor.