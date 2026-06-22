La UVigo premiará a la investigadora rumana Liliana Rusu por su aportación a la ciencia marina

La Universidade de Vigo reconocerá a la investigadora rumana Liliana Rusu con el Premio CIM 2026, el galardón anual que concede el Centro de Investigación Marina (CIM) a figuras destacadas de la ciencia marina internacional. La científica ha sido seleccionada por el comité científico del centro vigués, según avanzaron en marzo medios e instituciones de su país, que sitúan el reconocimiento en el marco de la proyección exterior del CIM, uno de los polos científicos más dinámicos de la UVigo.

Rusu es profesora titular en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Dunărea de Jos de Galați, en Rumanía, y profesora colaboradora de la Universidad de Lisboa, a través del CENTEC, uno de los centros de referencia en tecnología marina e ingeniería oceánica. Su perfil investigador se ha centrado en campos como la modelización de olas, la evaluación del clima marítimo, la energía undimotriz y eólica marina, la asimilación de datos para mejorar predicciones y el análisis del impacto del cambio climático en el medio marino.

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La trayectoria de la investigadora rumana presenta además una fuerte dimensión internacional. Según la información publicada en su país, forma parte desde 2017 del Marine Knowledge Expert Group de la Comisión Europea, estuvo al frente de tareas de coordinación científica en la red paneuropea WECANet y figura desde 2020 en la clasificación mundial del 2 % de científicos más citados, elaborada a partir de datos de Stanford y Elsevier.