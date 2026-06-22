Salud
Ribera Povisa recomienda precaución ante las intoxicaciones etílicas y quemaduras en San Xoán
El servicio de urgencias advierte de los riesgos asociados a la noche más mágica del año y llama a extremar la prudencia con el alcohol, las hogueras y la pirotecnia
Las intoxicaciones etílicas, las quemaduras por las hogueras y los traumatismos derivados de peleas son las incidencias más frecuentes durante la noche de San Juan. Así lo advierte Bruno Áñez, médico del Servicio de Urgencias de Ribera Povisa, que recomienda extremar las precauciones ante una de las celebraciones con mayor afluencia de personas del año.
El facultativo explica que, ante una intoxicación etílica grave, es fundamental vigilar síntomas como la pérdida de conciencia, la respiración irregular o los vómitos, y avisar a los servicios de emergencia si la persona no responde o presenta dificultades para respirar.
Respecto a las quemaduras, aconseja alejarse del foco de calor, enfriar la zona afectada con agua corriente durante al menos 20 minutos y buscar atención médica cuando las lesiones sean extensas o afecten a zonas sensibles. También alerta sobre el riesgo de inhalación de humo, una situación que puede provocar desde mareos y confusión hasta consecuencias potencialmente mortales.
Los especialistas recomiendan disfrutar de la fiesta con moderación, mantener la distancia de seguridad con las hogueras y dejar la pirotecnia en manos de profesionales.
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