El Puerto de Vigo cerró mayo con sus principales tráficos estabilizados: solo crece una terminal

La estabilidad está marcando la actividad en el Puerto de Vigo en lo que llevamos de año y así lo corroboran los datos que acaba de hacer públicos Puertos del Estado con las estadísticas actualizadas al cierre de mayo. Estas reflejan la inexistencia de apenas variaciones en la comparativa con los primeros cinco meses de 2025, con la gestión de contenedores en la terminal de Guixar como el apartado más positivo por el momento.

El balance global refleja que el tráfico portuario total entre el 1 de enero y el 31 de mayo se quedó muy cerca de los 2,2 millones de toneladas, cifra que es un 1,9% inferior a la del mismo período del año anterior, cuando estaba por encima de los 2,2 millones. El conjunto de los puertos españoles anotó en estos cinco meses una subida general del 0,3%.

La caída registrada en el Puerto de Vigo es algo más reducida si se analiza únicamente uno de sus pilares como es la gestión de mercancía general, donde los datos son prácticamente calcados a los de 2025, con una ligera disminución del 0,9% que le permite continuar por encima de los 2 millones de toneladas en este apartado, un resultado similar al de la media estatal.

Por terminales, las estadísticas más favorables hay que apuntárselas a Guixar, donde se han gestionado más de 125.000 TEUS (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies), lo que supone mantener la evolución positiva que se ha ido consiguiendo en los últimos ejercicios tras anotar una subida en la comparativa interanual del 0,6%., manteniéndose como el octavo puerto español con mayor actividad en este apartado.

Asimismo, se mantiene el liderato a nivel estatal en la descarga de pesca, aunque la tendencia no varía al dejar una caída de casi el 12% en la terminal de O Berbés, que ha pasado en un año de 11.600 toneladas en los cinco primeros meses del año a 10.258. La disminución, eso sí, es la mitad de la que registran el conjunto de puertos españoles, situada en más del 21%. Vigo se mantiene por delante de Pasaia y A Coruña, que superan las 7.000 toneladas hasta mayo.

En Bouzas, por su parte, el excelente arranque de año que le permitió arrebatar temporalmente el liderato en tráfico de vehículos a Barcelona no ha tenido la misma continuidad en los meses siguientes. Los últimos datos desvelan que en los cinco primeros meses de este ejercicio, pasaron por la terminal viguesa 268.790 automóviles, un 4,2% menos que en el mismo abanico temporal del año pasado, lo que supone estar algo más lejos de la capital catalana, donde la evolución es positiva situándose ya en más de 314.000 coches. Aunque Vigo mantiene la segunda posición, se acerca cada vez más Valencia, con un 10% de crecimiento en la comparativa interanual y más de 225.000 vehículos registrados.

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Por último, el Muelle de Trasatlánticos sigue mejorando los datos conseguidos en el arranque de año aunque, por el momento, no le vale para presentar cifras de cruceristas más elevadas que en los cinco primeros meses de 2025, algo que se debería revertir en lo que resta de ejercicio al estar previstas las suficientes escalas para seguir rompiendo récords. Los pasajeros llegados a bordo de los 40 cruceros que hicieron escala en Vigo entre enero y mayo ascendieron a algo más de 77.000, mientras que en 2025 en ese mismo período, se habían rebasado las 93.000 personas.