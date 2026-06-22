Salvan la vida a un niño de tres años inconsciente tras un golpe en la cabeza en su casa en Vigo
El pequeño presentaba cianosis y apenas respiraba
Agentes de la Policía Nacional le realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar
Se coordinó un dispositivo de tráfico para que el traslado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro fuese lo más rápido posible
Agentes de la Policía Nacional de Vigo han salvado la vida de un menor de tres años en el barrio vigués de Lavadores, tras intervenir de manera inmediata ante una situación crítica. Los agentes le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que permitieron que el niño recuperara la respiración. Asimismo la rápida coordinación policial facilitó el traslado urgente del menor al hospital.
Una mujer alertó a través de una llamada al 091 de que «estaba perdiendo a su hijo» y solicitaba una ambulancia urgente. Según relató, el menor se había desvanecido: se había golpeado en la cabeza y permanecía inconsciente, además de presentar dificultades respiratorias.
Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo‑Redondela, que se encontraba prestando servicio en las inmediaciones, acudió de inmediato al domicilio y comprobó que el menor presentaba cianosis (color azulado o violáceo de la piel, labios y uñas) y una respiración extremadamente débil. Mientras la ambulancia medicalizada se desplazaba al lugar, los agentes, que vigilaban las constantes vitales del niño, observaron que había dejado de respirar. Ante la gravedad de la situación, los policías iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando finalmente que el menor vomitara, rompiera a llorar y recuperara la respiración. Minutos después, a la llegada de la ambulancia, los sanitarios se hicieron cargo de su estabilización.
Debido a la urgencia y a la elevada densidad del tráfico en ese momento, el personal sanitario solicitó apoyo policial para agilizar el traslado al hospital.
La Policía coordinó varios cortes de tráfico y esa canalización resultó determinante para garantizar la rápida llegada del menor al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde, según la información facilitada por la familia, el niño se ha recuperado favorablemente.
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