Los objetivos de Enrique Costa, nuevo director de Telecomunicaciones: captar alumnos, reducir abandonos y ampliar la oferta de títulos

La captación de alumnos, la reducción de la tasa de abandono y la ampliación de la oferta académica constituyen los objetivos principales del nuevo director de Telecomunicaciones, Enrique Costa, cuya candidatura única obtuvo este lunes el respaldo mayoritario de la junta de escuela. De los 54 votos emitidos, 50 fueron a favor, 2 en contra y otros 2 abstenciones.

Su programa de gobierno para los próximos seis años será una continuidad del trabajo desarrollado por los equipos de Íñigo Cuiñas, del que el propio Costa formó parte, y de Rebeca Díaz, que este jueves tomará posesión como vicerrectora de Personal Docente e Investigador.

María Cao, Manuel Sánchez, Enrique Costa, Borja González y Pablo Fondo. / DUVI

La nueva directiva de Teleco la completan María Cao, Pablo Fondo y Borja González, como subdirectores, y Manuel García, que será subdirector y secretario.

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Además de recuperar el Programa de Mentorización y dotar a la escuela de un Fab Lab dotado de dispositivos tecnológicos, el nuevo equipo promoverá nuevas materias en inglés y pondrá en marcha un plan piloto de detección de fraude en los exámenes.