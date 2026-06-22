Un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo: música, deporte y cultura en el Museo do Mar

Vigo disfrutará de un nuevo festival de música, que vendrá acompañado de diversas actividades. El Museo do Mar acogerá el sábado 18 de julio la Xornada Cultural Mar de Galicia, que contará con la presencia de artistas gallegos emergentes y el grupo nacional Cecilio G como cabeza de cartel. Además, albergará actividades deportivas y culturales.

Las citas musicales se repartirán en tres escenarios, mientras que otros cuatro puntos se destinarán a un mercado de artesanía, actividades de deporte acuático y un «espacio de conciencia azul», según ha comunicado la Xunta de Galicia a través de una nota de prensa. El festival cuenta precisamente con el respaldo de la entidad autonómica y el de la Deputación de Pontevedra.

«Hai xa 15 anos que a cidade non aproveita o talento local e esta Xornada Cultural é un evento aberto e accesible á cidadanía de todas a idades, pensado para xente nova, familias e amantes da música, a moda o 'vintage' e con conciencia ambiental, cun enfoque que valora o feito na cidade de Vigo polos seus artistas», explicó el director de la Asociación Sociocultural e Deportiva Over, Roi Torres, en la presentación de la cita esta mañana en el propio Museo do Mar.

Al acto acudieron igualmente la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

Escenarios musicales

Escenario Ría (aparcamiento principal): música urbana y contemporánea de la mano de artistas gallegos emergentes (Tekilas, Xiari, Adan, LosDeLa9) y el grupo nacional Cecilio G como cabeza de cartel.

Escenario Xanela (parte trasera del Museo do Mar): «con vistas a la ría», dará cabida al 'punk', 'hardcore' y 'rock' de guitarras con las bandas locales LoraHacePam, Dulce Compañía, Zalomon Grass y Youcanthide.

Espacio Río Lagares (en el interior de las salas expositivas): propuestas electrónicas, experimentales e inmersivas dirigidas por la artista Pálida (con un coste de 3 €).

Actividades y espacios culturales

Espazo Deportivo (zona Espigón): regatas de piraguas dobles para categorías infantil y adulta a partir de los 7 años.

Espazo Conciencia Azul: charlas y encuentros con foco en la educación ambiental y en la defensa del mar. Participan Basura Atelier, Vazva y la bióloga Raquel Nogueira.

Mercado Salitre (en la bajada de acceso al Museo do Mar): comercio sostenible y economía circular con venta de ropa, discos de segunda mano, autoedición y marcas gallegas independientes.

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'Hall' do Mar: zona central de servicios con barras de bebidas, zona de disyoqueis, 'food trucks', barra de vermú y un área 'lounge' en los jardines.