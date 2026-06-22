Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas

Entra el verano, se acerca el final de junio y Vigo ya empieza a apilar la madera para encender la esperada noche de San Xoán, una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo vigués. Entre la tarde de mañana martes,23 de junio, y la madrugada del miércoles, día 24, el aire de la ciudad se cargará de música, conversaciones y el crepitar de las hogueras en la noche más mágica del año.

Otro junio más, las fogatas estarán prohibidas en las playas, parques y jardines municipales, así como en el Casco Vello o cerca de puntos considerados de patrimonio histórico o cultural. Según la previsión de la Aemet, se espera una noche con algo de niebla y cálida, rozando los 20 °C de mínima. Si las predicciones del modelo no cambian en las próximas horas, la previsión de lluvia para la noche del martes y madrugada del miércoles es del 0%. Unas condiciones más que ideales para disfrutar de la primera gran fiesta del verano.

Con todo a punto, hemos recopilado esta guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo en la que encontrarás los horarios especiales de Vitrasa para llegar a Samil, cómo evitar multas al preparar tus hogueras y a dónde podrás acudir para saltar sobre el fuego en una noche cargada de música y fiesta.

Vitrasa refuerza el servicio

Vitrasa pondrá mañana en marcha un dispositivo especial de transporte urbano con motivo de la noche de San Xoán. El objetivo es facilitar los desplazamientos hasta Samil y otras zonas de concentración, reforzando las frecuencias durante la tarde y la noche y ofreciendo alternativas de regreso de madrugada.

A partir de las 19.00 horas, las líneas con destino a Samil verán incrementado su servicio para absorber el aumento previsto de viajeros. En la parada de Choróns, en Travesía de Vigo, operarán las líneas C3d, L4C, L15A, L15B, L15C y L23, con una frecuencia media de cinco minutos. Desde Policarpo Sanz saldrán las líneas C3i, L10, L15B y L15C, con una frecuencia aproximada de ocho minutos, mientras que en Praza América se reforzarán las líneas C3d, L4C, L10 y L15A, también con intervalos de unos ocho minutos.

El plan incluye además un servicio nocturno especial para facilitar la vuelta a casa una vez concluyan las hogueras. La línea N1 funcionará con frecuencia reforzada y conectará Samil con el centro cada 25 minutos, pasando por puntos como Camelias, Gran Vía, Urzáiz, Beiramar o Torrecedeira, con última salida desde la playa a las 06.00 horas.

A ese recorrido se suman otras dos líneas clave. La C1 realizará salidas desde Praza América a los minutos 20 y 50 de cada hora, entre las 22.50 y las 05.15 horas, y la N4 prestará servicio en zonas como Navia, Balaídos, Martínez Garrido o Gregorio Espino, entre las 23.23 y las 06.08 horas.

Las condiciones del Concello para la noche de San Xoán

El concello presentaba a principios de mes, junto a la convocatoria de solicitudes para las asociaciones, las condiciones para el encendido de las hogueras —semejantes a las del pasado año—, cuya duración no podrá excederse de las 4.00 horas de la madrugada.

Los requisitos anunciados bajo la firma del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, son:

En zonas urbanas, el volumen de la hoguera no podrá superar los 4 metros de diámetro y los 2 metros de altura. En el rural, 6 y 3 metros, respectivamente.

Las fogatas deberán estar separadas entre sí y con respecto a edificios, árboles, vehículos y mobiliario por un mínimo de 12 metros , «excepto en el casco urbano», cuya separación «será delimitada por el Servizo municipal de Extinción de Incendios e Salvamento».

, «excepto en el casco urbano», cuya separación «será delimitada por el Servizo municipal de Extinción de Incendios e Salvamento». Las lumbres no se podrán realizar «en lugares próximos a la línea eléctrica, inmuebles, zonas verdes o de jardines, y en aquellos ámbitos o emplazamientos en los que se pueda crear situaciones de peligro».

Queda prohibida la quema de «neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, derivados de hidrocarburos , malolientes tóxicos, así como de cualquier otro material o producto contaminante o sustancias susceptibles de desprender humos tóxicos».

, malolientes tóxicos, así como de cualquier otro material o producto contaminante o sustancias susceptibles de desprender humos tóxicos». Tampoco se permitirá la «colocación y exhibición de pancartas sobre terrenos de uso público que no estén autorizadas».

En el caso de realizarse las hogueras en suelos de uso público enlosados, asfaltados o pintados, serán los propios organizadores quienes deberán encargarse de proteger el terreno «con una capa de arena de 10 centímetros en toda la superficie de la lumbre».

Finalmente, los responsables tendrán que limpiar la zona utilizada tras la celebración.

Las 23 hogueras de Vigo

Este año, el Concello de Vigo ha recibido un total de 23 solicitudes para encender hogueras en la noche más mágica de Galicia. Sin embargo, no todas las fogatas tienen asegurado su encendido. Las autorizaciones definitivas no se concederán hasta que los servicios municipales revisen que cumplen con todos los requisitos y medidas de seguridad una vez estén completamente montadas. Solo después de esa inspección recibirán el visto bueno final. Los solicitantes ya pueden levantarlas, pasado el límite de las 48 horas antes de la noche más corta y luminosa: la de mañana, 23 de junio.

Estas son las 23 hogueras previstas para San Xoán en la ciudad olívica: