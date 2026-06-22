¡Galicia Fest, afina que sales! El festival pone a la venta las últimas 500 entradas para su segunda edición

Todo -casi- listo para el primer gran evento musical del verano en Vigo. El Galicia Fest, un festival organizado por la Xunta de Galicia en la ciudad, concretamente en el Muelle de Trasatlánticos arrancó ya el montaje de su gran escenario al que se subirán artistas de fenómenos televisivos como «La Reina del Flow» o grupos habituales en los festivales estivales como Lori Meyers o Taburete.

Este lunes se pusieron a la venta las últimas 500 entradas para disfrutar de dos días de música en directo de forma ininterrumpida, celebrando así su segunda edición esta semana, los días 26 y 27 de junio. Estos abonos pueden adquirirse a través de la web oficial, en galiciafest.gal, a un precio de 45 euros más gastos de gestión.

El primer día de festival, viernes 26 de junio, pasarán por el escenario artistas tan esperados como «La Reina del Flow» —con un show de 120 minutos—, Coti, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Sabela y el DJ José de Rico, en una jornada en la que se combinan diferentes estilos musicales para hacer disfrutar a todos los públicos.

En cuanto al sábado 27, será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna, completando una programación diversa que convertirá al Galicia Fest, con solo dos ediciones, en una cita de referencia en el calendario musical gallego.

El Galicia Fest cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. Y la próxima semana, este mismo escenario en el Muelle de Trasatlánticos acogerá los conciertos de Leiva los días 3 y 4 de julio, dos fechas tras el éxito de una primera convocatoria.

Y seguimos con actuaciones y festivales en Vigo, como el anunciado este lunes en el Museo del Mar que contará con la presencia de artistas gallegos emergentes y el grupo nacional Cecilio G como cabeza de cartel. Además, albergará actividades deportivas y culturales.

Las citas musicales se repartirán en tres escenarios, mientras que otros cuatro puntos se destinarán a un mercado de artesanía, actividades de deporte acuático y un «espacio de conciencia azul», según ha comunicado la Xunta de Galicia, organizadora del evento.