Las entradas para el concierto de Deep Purple en Vigo ya tienen fecha de venta: habrá dos formas de hacerse con ellas

La llegada del verano traerá consigo un año más los conciertos en el auditorio de Castrelos, un cartel que activará el próximo 2 de julio desde las 22:00 horas la legendaria banda británica Deep Purple, una cita para la que ya se conoce la fecha en la que se podrán adquirir las entradas para disfrutar a pie del escenario. A un precio de 15 euros, el Concello de Vigo pondrá a disposición de los fans del grupo un total de 5.000 billetes, con dos modalides para hacerse con ellos: de forma presencial o por internet.

Según explicó este lunes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, será este próximo jueves cuando se podrán adquirir las entradas para el primer concierto estival en Castrelos. Habrá dos turnos para comprar los tickets, uno entre las 9:00 y las 14:00 horas, con 2.000 reservadas en las taquillas del auditorio de Castrelos y 500 para el formato online. Las mismas cantidades se pondrán a disposición en horario vespertino, entre las 16:00 y las 21:00 horas.

Hay que tener en cuenta, además, que las entradas serán nominativas, por lo que será obligatorio presentar el DNI para comprarlas. Cada persona podrá retirar hasta cuatro reservas, debiendo identificar con el documento a los asistentes.

Marco

Más allá de la música en Castrelos, el Marco también ofertará una programación especial durante el mes de julio destinadas a los más pequeños de la casa, pero también para aquellos colectivos con necesidades especiales. Según detalló Caballero, los talleres infantiles estarán dirigidos a niños de entre 3 y 6 años y tendrán lugar martes, miércoles y viernes entre las 12:00 y las 13:30 horas.

Por otro lado, habrá laboratorios artísticos destinados a niños de al menos 7 años, que podrán ir solos o acompañados por familiares. Tendrán lugar los jueves entre las 11:30 y las 13:00 horas. Además, para los colectivos con necesidades especiales se reservarán tres días a la semana a partir de las 10:00 horas.

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Todas las actividades programadas en el Marco son gratuitas, aunque al contar con plazas limitadas requieren inscribirse previamente.