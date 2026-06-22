El edificio de Vigo en el que murieron en 2023 una madre y tres de sus hijos, listo para su rehabilitación al autorizar el Concello las obras

La madrugada del 11 de octubre de 2023 se convirtió en una de las más trágicas en la historia de Vigo, después de que un incendio en el edificio situado en la rúa Alfonso X El Sabio número 6, a escasos metros de Praza de América, acabase con la vida de una madre de 30 años y tres de sus hijos, de 10, 12 y 14 años. Los cuatro vivían en el inmueble como okupas junto con otras familias que atravesaban una precaria situación y los vecinos de la zona habían alertado en varias ocasiones de problemas y de la posibilidad de que terminase ocurriendo algún accidente, como el que se originó en el cuadro de luces del portal y que acabó en un fuego devastador.

Tras el desgraciado suceso, el edificio fue desalojado y, unos pocos días después, tapiado por efectivos de la Policía Local tanto por la puerta principal, como por las ventanas traseras que dan al camiño dos Anxos, permaneciendo sin cambios a día de hoy, camino del tercer aniversario del accidente. Sin embargo, algo se mueve para garantizar la seguridad del edificio, al disponer la comunidad de propietarios del edificio, tras la orden de ejecución dictada en su momento por la Gerencia de Urbanismo, del visto bueno para ejecutar el proyecto de reforma y consolidación del inmueble, lo que permitirá conseguir una total seguridad en el mismo y abrir un nuevo horizonte para volver a llenarse de vida en el futuro.

Portal tapiado del edificio. / Pedro Mina

El informe de la Gerencia de Urbanismo, al que ha tenido acceso FARO, está fechado a 17 de junio y en él consta la resolución favorable a un expediente cuya tramitación arrancó hace año y medio, en diciembre de 2024, tras solicitar la comunidad de bienes que representa a los propietarios del edificio una licencia para la sustitución total de la estructura de la cubierta, así como para la reforma exterior e interior, un proyecto que cuenta con un presupuesto de ejecución material de 65.179 euros. En todo este tiempo, los responsables de impulsar la rehabilitación tuvieron que ir subsanando diferentes deficiencias señaladas por los técnicos municipales, encontrándose también con la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que obligó a realizar ajustes en el proyecto para amoldarlo al nuevo planeamiento.

El proyecto, redactado por el arquitecto Francisco Martínez Paz, prevé actuar sobre una superficie que supera los 500 metros cuadrados, 239 en el interior, 156 en la cubierta y 118 en la fachada norte que da al camiño dos Anxos. La empresa encargada de los trabajos ya ha instalado parte del andamiaje y preparado los materiales para ponerse manos a la obra y conseguir afianzar, reforzar y sustituir los elementos dañados para asegurar así la estabilidad de la edificación, lo que incluye sustituir la estructura de la cubierta, reparar las grietas y pintar la fachada norte, con un color que deberá ser idéntico a las del resto del edificio.

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Esta intervención debe convertirse, por tanto, en un punto de inflexión para que el barrio pueda pasar página definitivamente de aquel trágico suceso. Aunque en un primer momento, se barajó la hipótesis de que el fuego había sido intencionado, el Juzgado de Instrucción número 1 acordó el archivo de la causa al no poderse probar ese supuesto, basándose entre otras cuestiones en un informe policial que concluía que el fuego se había iniciado de manera fortuita en el cuadro de luces del portal. Posteriormente, en junio del año pasado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo absolvía a las familias supervivientes de un delito leve de usurpación tras una denuncia de la comunidad de bienes del edificio por okupación.