La Diputación destina 40.000 euros a cinco investigaciones ambientales de la UVigo ligadas a la provincia

La Diputación de Pontevedra destinará cerca de 40.000 euros a impulsar investigaciones medioambientales lideradas por la Universidade de Vigo con aplicación directa en el desarrollo social y económico de la provincia. La línea de ayudas permitirá financiar cinco proyectos, cada uno con una aportación próxima a los 8.000 euros, y estará dirigida a personal investigador de los campus de Vigo y Pontevedra.

La convocatoria, publicada por la Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación de la UVigo y financiada por la institución provincial, busca respaldar iniciativas relacionadas con los ámbitos socioeconómicos más vinculados al territorio, así como aquellas que puedan contribuir al proyecto de especialización Campus Crea. La intención es, además, abrir espacio a investigadores e investigadoras que todavía no hayan ejercido como responsables principales de otros proyectos competitivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

Podrán optar a estas ayudas doctores y doctoras con relación contractual laboral, no funcionarial y a tiempo completo con la UVigo, siempre que desarrollen su actividad en los campus de Vigo o Pontevedra. El resto del equipo investigador deberá estar formado también por personal de estos dos campus con vinculación completa a la universidad, ya sea funcionarial o laboral.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de julio y la tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica de la UVigo. Para resolver la convocatoria se constituirá un tribunal evaluador con representación de la universidad y de la Diputación, que tendrá en cuenta criterios como el encaje de la propuesta en la línea de investigación, su viabilidad, el interés para la provincia y el impacto positivo de género.

La convocatoria incorpora además un objetivo añadido: contribuir a reducir el desequilibrio entre hombres y mujeres dedicados a la investigación en el sistema universitario gallego. Por ello, en la concesión de las ayudas se valorará también el peso relativo de las mujeres en las propuestas presentadas, con la intención de reforzar tanto su presencia como la calidad de su trabajo. Al mismo tiempo, se quiere fomentar la colaboración entre grupos de investigación de diferentes centros y entre personal de distintas áreas de conocimiento.