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La conselleira do Mar destaca el peso estratégico de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo y su apuesta por la innovación

La entidad sin ánimo de lucro agrupa a ocho asociaciones empresariales vinculadas a la actividad de la terminal viguesa y busca impulsar su futuro

Marta Villaverde, con Eloy García y Javier Touza.

Marta Villaverde, con Eloy García y Javier Touza. / FdV

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Carlos Ponce

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo este lunes un encuentro con el nuevo presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo (FUPV), Eloy García, acompañado por varios integrantes de la recientemente constituida junta directiva de la entidad. La reunión sirvió para abordar los planes actuales y de futuro de esta organización sin ánimo de lucro, que agrupa a ocho asociaciones empresariales vinculadas a la actividad de la terminal viguesa.

Durante el encuentro, Villaverde puso en valor la relevancia económica y social del Puerto de Vigo, al que definió como una infraestructura clave para la ciudad y para Galicia. La conselleira destacó que la actividad portuaria concentra alrededor del 40 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Vigo y situó a la dársena viguesa entre las más destacadas de la fachada atlántica europea.

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La responsable autonómica también subrayó el papel de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo, que representa a más de 600 empresas y a unos 33.000 trabajadores. En este sentido, señaló que la entidad constituye un ejemplo del peso estratégico que tiene el sector marítimo en Galicia y de su apuesta por la innovación y los avances tecnológicos para favorecer un desarrollo equilibrado entre la actividad portuaria y el entorno urbano.

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