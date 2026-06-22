Choque por las cuentas de Vigo: el PP acusa a Caballero de no gastar 150 millones y Aneiros saca pecho de deuda cero

La liquidación del presupuesto municipal de 2025 ha abierto un nuevo frente político en Vigo entre el PP y el gobierno de Abel Caballero. La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, denunció este lunes que el Concello dejó sin ejecutar más de 150 millones de euros de unas cuentas que ascendían a 451 millones, y acusó al alcalde de presentar presupuestos «en papel mojado» mientras la caja municipal sigue engordando.

Según el PP, el dato más llamativo está en las inversiones: de los 122,7 millones anunciados, solo se habrían gastado 28,8, apenas un 23%. Sánchez sostuvo que el gobierno local deja sin utilizar uno de cada tres euros del presupuesto y situó los remanentes en 215 millones. También criticó que, al mismo tiempo, el Concello siga elevando tasas e impuestos municipales y aludió a las «graves desviaciones» detectadas en subvenciones directas, con más de la mitad —afirma— sin publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La respuesta del gobierno local llegó de la mano del concejal de Facenda, Jaime Aneiros, que cargó con dureza contra la candidata popular y rechazó de plano su lectura de las cuentas. «A candidata do Partido Popular fixo unhas declaracións do teu punto intolerables para a cidadanía e para a intelixencia de todos os vigueses e as viguesas», afirmó.

Aneiros trató de desmontar la crítica popular apoyándose en la comparación con otras administraciones. «Sendo a cidade coa presión fiscal máis baixa de todas as cidades de Galicia, a señora Sánchez parece que aquí non nos enteramos do que fan outras cidades onde si que goberna o Partido Popular, como por exemplo Ferrol, que sobe o IBI aos cidadáns de Ferrol un 25%», señaló. Y añadió que la Xunta provoca que cada gallego cargue con 4.000 euros de deuda con los bancos, frente a los «0 euros de débeda cos bancos» en Vigo.

El edil defendió además que la ausencia de deuda no implica falta de recursos para la ciudad. «Débeda cero é aportando todos os recursos á cidade e á cidadanía. Aí están as inversións en marcha, as inversións vense na rúa e non se ven nos despachos», replicó.