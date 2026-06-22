El centro de FP vigués que arrasa con los retos propuestos por empresas

Para fomentar la innovación tecnológica y el emprendimiento industrial entre el alumnado de FP, la Xunta creó los premios Innovatech. Empresas proponen retos para resolver problemas a los que se enfrentan a diario. Los estudiantes se aproximan así a la realidad del tejido productivo y este se beneficia de sus conocimientos y motivación. En las tres ediciones celebradas, el mismo centro ganó el premio especial a la mejor de todas las soluciones. Y es vigués. El mérito lo ostenta el CIFP Valentín Paz Andrade.

El centro de Lavadores se alzó como el gran ganador de la primera edición —con 10 restos— con una solución para la autolimpieza de fosas sépticas en el ámbito rural, donde es difícil que llegue la red eléctrica y el mantenimiento debe hacerse de foma manual. Hay unas tres mil en Galicia en esta situación, que quiso resolver Viaqua —hoy, Veolia—. Los alumnos diseñaron un sistema autónomo y a control remoto que aprovecha el agua acumulada para generar energía. Tras vencer, lo desarrollaron con el Centro Galego de Innovación de FP Eduardo Barrios y han registrado la primera patente de alumnos gallegos de FP: NetClean.

Además, ese año, fue el único que se llevó más de un galardón, al ganar también el reto propuesto por UFD Y Fundación Naturgy, con una herramienta para la detección de pérdidas de energía eléctrica.

El certamen se complicó el segundo año con 20 retos y más participación. El Paz Andrade volvió a ganar el premio especial a la mejor solución. En este caso, compartido con el CIFP A Xunqueira de Pontevedra. Diseñaron un sistema de embalaje ecológico y sostenible para proteger e mercancías durante el transporte internacional para la empresa EBA. Ahora trabajan en la patente. Ese segundo año convencieron también a Naturgy con su solución sostenible para la gestión de palas de aerogeneradores en desuso.

El centro ha vuelto a subirse a lo más alto del podio este año. Lo hace, otra vez, con un desafío de Naturgy y, lo que es más llamativo, con el mismo profesor que coordinó el proyecto del primer premio especial, Carlos Lamela. El reto era mejorar la integración ambiental de las presas. «Son un obstáculo para o paso da fauna e o movemento de sedimentos», explica Lamela.

Cuatro estudiantes de los ciclos superiores de energías renovables y diseño y fabricación mecánica del Paz Andrade —Sonia Pazos, Alexandra Fernandez, Bosco Fernández y Javier José Orozco— se centraron en la extracción de sedimentos de una manera menos agresiva que un dragado convencional. Idearon una balsa fotovoltaica y de navegación autónoma, de 100 m², dotada con una bomba que a diario extraería, poco a poco, los sedimentos —luego se seleccionarían en tierra los que se depositan en otro tramo del cauce y los que se reciclan—. Incorpora una solución de economía circular al emplear palas de aerogeneradores en desuso como flotadores.

Otros ganadores

El IES Politécnico de Vigo ofreció las mejores soluciones para dos retos este año. Alumnos del Ciclo de Programación de Producción en Fabricación Mecánica resolvieron el problema de CIE Galfor, que quería evitar las marcas que un robot dejaba en unas piezas de aluminio. Cuenta el profesor José Antonio Fernández que acudieron a fábrica a ver el proceso. Su propuesta, con la que vencieron a otros 19, es el uso de visión artificial para verificar la posición de las piezas y una garra adaptativa con materiales resistentes para intentar evitar las marcas e impactos.

Alumnos del IES Politénico con representantes de Galfor. / Cedida

Otro equipo del Politécnico, del Ciclo Superior en Automatización y Robótica Industrial y del medio de mecanizado, coordinado por la profesora Teresa Prado, convenció a Quescrem, que quiere evitar las costosas paradas de producción por no detectar a tiempo el atasco de los filtros en el proceso de fabricación del queso de untar no detectan a tiempo. Propusieron una solución con visión artificial para detectarlo, además de una limpieza de air scouring —inyección de aire a presión—.

Los alumnos Jose Estévez, Javier Guisande, Daniela Paredes y Anxo Campos, con la profesora Marta Rey y la directora Ana Belén Castro (primera y segundas por la izq.). / Cedida

Desde el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web del IES de Teis, guiados por Marta Rey, convencieron a L'Oreal con una plataforma de gestión con IA para peluquerías, que incluye búsqueda de citas multicanal, gestión automática de cancelaciones, publicaciones en redes sociales...