La carrera nocturna de San Juan en Vigo bate récord de participación: «Es la cifra más alta que hubo nunca»

La XLII Carreira Nocturna de San Xoán está siendo todo un éxito en la ciudad olívica. El tradicional evento ha batido todos los récords de participación registrados a lo largo de su historia. «Está funcionando maravillosamente bien. En este momento hay inscritos 700 corredores», señaló el alcalde de Vigo Abel Caballero. El regidor destacó que se trataba de «la cifra más alta que hubo nunca».

La actividad, organizada por la Agrupación Viguesa de Atletismo, está incluida en el circuito de carreras Run Run Vigo. Concretamente, es la octava de un total de doce pruebas. La de este martes 23, con motivo de celebrar la mágica noche de San Juan, consiste en un circuito de aproximadamente 7,7 kilómetros que partirá a las 21 horas desde la Plaza del Bicentenario, en la confluencia de las la calle Camelias con Venezuela. El recorrido continúa por Romil, Pi y Margal, López Mora, Bar Boo, Avenida de A Coruña, Tomas Alonso, Paulino Freire y Beiramar, hasta llegar a la meta situada en los soportales de la Praza do Berbés.

En el ya consolidado evento puede participar cualquier persona mayor de 14 años, sin necesidad de estar federada. La cuota es de doce euros y requiere de inscripción previa, aunque actualmente ya no es posible registrarse ya que «se ha llegado al número máximo de participantes». Desde la organización, subrayan que «no se admitirán inscripciones el día de la carrera».

Los tres primeros y primeras de cada una de las seis categorías por rango de edad en las que se dividen los grupos, tanto de hombre como de mujeres, recibirán un trofeo. El primero y la primera de la clasificación general recibirán un jamón, mientras que los que se hagan con el oro en cada una de las categorías obtendrán una paletilla, a excepción de los vencedores absolutos.

Para terminar el evento con un buen sabor de boca al más puro estilo sanjuanero, al acabar habrá una sardinada para los atletas. «Son más de 150 kilos de sardinas», adelantaba Caballero.

«Esa carrera se hace como nada, tenemos que hacerla más dura», proclamó entre risas el alcalde, quien mostró su disposición por cambiar el itinerario en la próxima edición. «Querido responsable de deportes, el año que viene vamos a meter un par de cuestas arriba porque como son jóvenes y atletas quieren tener la posibilidad de mostrar la fuerza que tienen», concluyó el regidor.