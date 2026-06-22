El BNG de Vigo pide rectificar las bases de las ayudas para contrataciones de entidades sin ánimo de lucro

El BNG local ha instado al Gobierno de Abel Caballero a «rectificar» las bases de las ayudas municipales para la contratación de personal en entidades sin ánimo de lucro de Vigo. El bloque nacionalista recoge la preocupación del tejido asociativo y reclama que se escuchen sus demandas para garantizar que las subvenciones permitan crear y consolidar «emprego estábel e de calidade».

Estas reivindicaciones fueron trasladadas por el BNG en la Comisión Informativa de Empleo celebrada este lunes, en la que el Gobierno local no dio ninguna respuesta a las peticiones, afirma el Bloque. Frente a esta falta de respuesta, el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, avanzó que va a presentar en las próximas horas un recurso de reposición para que se modifiquen las bases de las ayudas y se atiendan las necesidades de las entidades sin ánimo de lucro.

Peticiones

Entre ellas, el grupo municipal solicita alargar los costos de personal subvencionable de los actuales 9 a 12 meses, que se subvencione el 100% del personal consolidado que fue contratado en anteriores convocatorias, se brinde apoyo económico para el personal de estructura, se aumente el importe para afrontar gastos de gestión y se establezca un sistema de pagos fraccionados que «evite ahogar» las asociaciones.

Además, pide que se garantice el cumplimiento de los convenios colectivos y se favorezca la contratación indefinida. «Tal e como están redactadas estas bases, non serven para garantir o obxectivo que din perseguir: crear e consolidar emprego estábel e de calidade», advierte Igrexas.