Binter «se pone a 100» en Peinador: alcanza el centenar de vuelos mensuales con Canarias

Las buenas cifras del aeropuerto de Vigo en el mes de mayo no llegaron solo en la ruta de Barcelona. Para compensar la retirada de Ryanair y la ruta de Londres o los tijeretazos de Air Nostrum en Valencia y Palma de Mallorca, la terminal olívica encontró en las Islas Canarias su mejor refuerzo primaveral. La oferta de Binter hacia Tenerife-Norte y Gran Canaria rozó los 200 vuelos entre abril (94) y mayo (98), lo que permitió mantener el puente aéreo con el archipiélago durante las obras del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago. Durante ambos meses se superaron los 10.000 viajeros comerciales al sumar ambas rutas.

Todo ello además manteniendo un extraordinario rendimiento, ya que en mayo la ocupación media fue del 89,5%. Este porcentaje fue el más alto de todas sus rutas peninsulares, donde ya opera en más provincias que Iberia, Ryanair o Vueling, entre otros.

Mejoras desde junio

Además, desde el 15 de junio ofrece otras dos nuevas operaciones semanales por sentido al añadir dos más, los lunes y jueves, a su base en Las Palmas. Con esta mejora, la aerolínea conecta ya Vigo y Canarias todos los días de la semana, con seis jornadas de frecuencia doble. La programación queda así articulada con vuelos a Gran Canaria los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, mientras que la conexión con Tenerife se mantiene a diario.

Uno de los principales argumentos comerciales que Binter sigue poniendo sobre la mesa es la gratuidad de los vuelos interinsulares en conexión. Eso significa que el pasajero que sale de Vigo puede llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos canarios utilizando la red de enlaces internos de la compañía, que supera los 220 trayectos diarios entre islas. La medida permite reforzar el atractivo de la ruta viguesa no solo hacia Gran Canaria o Tenerife, sino hacia el conjunto del archipiélago