Art Vigo, un recorrido por el arte contemporáneo

En un contexto en el que cada vez los artistas se encuentran con más obstáculos a la hora de encontrar un espacio donde mostrar su arte al público debido a la desaparición paulatina de las galerías y las salas de exposición, Art Vigo surge como un escaparate para visibilizar obras de calidad.

Tras el éxito de la primera edición organizada por Espacio Beny en las Galerías Durán, la muestra regresa por segunda vez con más fuerza todavía con una selección de distintas propuestas culturales de más de 25 artistas contemporáneos. «Este año la exposición es muchísimo mejor que la del año pasado. Hay otra calidad tanto de pintura como de escultura y de fotografía», afirma el galerista Beny Fernández, impulsor de la iniciativa.

Aunque la mayoría de los artistas repiten experiencia, Fernández asegura que «vienen con otro tipo de obra» que captará la atención del público. En cuanto a nuevas incorporaciones, se unen a la feria comercial los artistas madrileños José Luis Resino, que destaca a nivel figurativo, y el pintor David Partida, reconocido por su estilo pop que recuerdan a la pintura de Andy Warhol. También como novedad este año, el espacio alberga una exposición de cuadros de Manu Campa. El artista es reconocido internacionalmente por sus pinturas de coches, su especialidad.

Para todos los gustos y bolsillos

Las obras exhibidas aspiran a hacerse con las miradas de los visitantes. Precisamente, la variedad estilística de las mismas contribuye a ello. «Hay una variedad enorme para todos los gustos, tanto abstracto, vanguardia como figuración», apunta Fernández. El también expiloto de rally subraya a su vez el amplio rango de precios de las creaciones: «Puedes comprarte cosas desde 50 euros hasta 10.000».

Desde su inauguración el pasado jueves 18 de junio, «ya se ha notado la afluencia del público» por los distintos locales de la galería que un día fueron negocios. Las visitas incluyen «unas ventas que, seguramente, de no haber hecho la feria no existirían», tal y como señala Fernández, haciendo hincapié en la capacidad de visibilidad artística del evento. En Art Vigo, el arte no solo se expresa de forma visual, sino que también se manifiesta de manera auditiva con un concierto de jazz en el que cinco músicos profesionales «con un nivelazo» ofrecerán un espectáculo de entrada libre el día 23 de julio.

La exposición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 31 de julio, aunque desde la organización expresan su intención de ampliar el plazo si se repite el triunfo en la acogida de la edición anterior. «Íbamos a hacerlo solo en julio y agosto y al final decidimos seguir y llevamos un año», recuerdan. Los interesados pueden asistir de lunes a jueves de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Perfil del coleccionista

El perfil del coleccionista «ha cambiado totalmente a lo largo de los años, al igual que lo ha hecho el mundo». Así lo valora Beny Fernández. El galerista manifiesta que las características de los compradores cambian constantemente y que los clientes actuales tienen otros gustos diferentes.

«El tipo de obra que compren les tiene que gustar de entrada. Antiguamente, la gente compraba el cuadro por el apellido de quien lo había pintado, aunque no le gustase; hoy en día, ya lo puede haber pintado un consagrado que si no les gusta no lo compran», explica Fernández.