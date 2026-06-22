Apoyo total de Abel Caballero a las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, trasladó este lunes su total apoyo a las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio en la ciudad olívica, que piden a la Xunta, entre otras cuestiones, una actualización de los baremos de las retribuciones que perciben. La colaboración en lo que precisen se la trasladó el regidor vigués a la presidenta de Marea Negra Juridica, María Jesús Martínez Borjas, y al responsable de la plataforma en defensa del turno de oficio, Eduardo Suárez Ruibal.

El colectivo trasladó a Caballero también su malestar por los cambios introducidos por dos grupos políticos en la proposición de ley que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados y que permitirá a los mutualistas la transferencia de sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Entienden los abogados que con las enmiendas presentadas, se empeoran las condiciones en una reclamación histórica del colectivo.

En estos momentos, Vigo cuenta con 521 letrados para prestar asistencia a los beneficiarios de la justicia gratuita, un centenar menos que hace solo cinco años. En los últimos tiempos, han protagonizado acciones reivindicativas sin precedentes para reclamar un giro en su situación.