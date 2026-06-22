Alarma, evacuación y hasta un tobogán de emergencia en el Puerto de Vigo

Las alarmas sonaron a las once de la mañana y, durante unos minutos, la rutina habitual de la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo quedó en suspenso. No había fuego ni emergencia real, pero sí un objetivo muy concreto: comprobar que, si algún día surge una situación de riesgo, todos saben exactamente qué hacer. La Autoridad Portuaria llevó a cabo la mañana de este lunes un simulacro de emergencia y evacuación total en su edificio de oficinas centrales, un ejercicio que movilizó a trabajadores y responsables de seguridad para poner a prueba los protocolos de actuación previstos ante incidentes de diversa índole.

La respuesta fue rápida. Tras activarse el Plan de Actuación ante Emergencias, los empleados abandonaron sus puestos de trabajo y se dirigieron de forma ordenada a los puntos de encuentro habilitados en la Plaza de la Estrella. Una escena poco habitual que despertó la curiosidad de algunos viandantes y usuarios de la zona portuaria.

Pero el simulacro fue más allá de una simple evacuación. Los equipos de seguridad aprovecharon la jornada para evaluar distintos escenarios, entre ellos el bloqueo ficticio de alguna de las principales vías de salida del edificio. El objetivo era comprobar la capacidad de reacción ante imprevistos y analizar posibles alternativas en caso de que las rutas habituales quedasen inutilizadas.

Uno de los momentos más llamativos del ejercicio tuvo lugar en la primera planta, donde varios trabajadores voluntarios probaron un sistema alternativo de evacuación vertical: un tobogán de emergencia diseñado para facilitar una salida rápida y segura cuando las escaleras o accesos convencionales no pueden utilizarse.

El dispositivo, desarrollado por ALEIVA Group, permite un descenso autofrenado y está adaptado para personas con movilidad reducida o mujeres embarazadas, ampliando las posibilidades de evacuación en situaciones especialmente complejas.

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Desde la Autoridad Portuaria valoraron muy positivamente el desarrollo de la prueba. Su presidente, Carlos Botana, destacó la implicación de toda la plantilla y la coordinación demostrada durante el ejercicio, al tiempo que agradeció la comprensión de los ciudadanos y usuarios del entorno portuario durante los minutos que duró la operación.