Abel Caballero urge eliminar las paradas en Santiago de los AVE entre Vigo y Madrid: «No puede ser»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, vuelve a insistir en la necesidad de que Renfe tome la determinación de suprimir las paradas en Santiago que realizan los trenes AVE que hacen el recorrido entre Vigo y Madrid, con el objetivo de ofrecer a los vigueses tiempos más competitivos mientras no se avanza en la construcción de una línea directa de alta velocidad por Cerdedo. El regidor recupera esta reivindicación tras conocer que, desde mediados de julio, los servicios entre la ciudad olívica y la capital española volverán a realizarse en menos de cuatro horas al concluir las obras que se están realizando en el túnel de Guadarrama.

«No queremos paradas en Santiago, no puede ser que ellos tengan las paradas de los trenes de A Coruña y que les metan también las de Vigo porque ya tenemos que ir por ahí porque nos obligan con esa vuelta de 100 kilómetros, que hace que cuando estamos en Santiago estemos a la misma distancia de Madrid que desde Vigo», proclamó este lunes Caballero, urgiendo que se desvíe a los trenes que hagan el recorrido con salida o destino en la ciudad olívica por el bypass existente en Conxo, que evita que los convoyes tengan que entrar en la estación compostelana, con paradas de hasta siete minutos.

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Por otro lado, el regidor vigués puso en valor que los viajes Vigo-Madrid se puedan volver a realizar en tres horas y 55 minutos, «que era lo que yo reclamaba, bajar de las cuatro horas», pero no cesa en su objetivo de seguir reduciendo los tiempos, todo ello sin dejar de reclamar que se siga avanzando en el proyecto de la conexión por Cerdedo.