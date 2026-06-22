Entrevista | José Fumega Gestor Administrativo, Colegiado Gallego del Año
«Tengo 72 años y la idea es seguir un poquito más»
«En poquitos años cambió todo muchísimo y estoy convencido de que va a cambiar todavía más»
El gestor administrativo José Fumega recibió la distinción de Colegiado del Año que otorga Unión Profesional de Galicia en homenaje a las personas más destacadas de los distintos colegios que integran la entidad. El vigués cumple este 2026 medio siglo dedicándose a la profesión.
¿Qué significa este reconocimiento tras cinco décadas de profesión?
Es un reconocimiento muy valorado para mí a esos 50 años de trayectoria. Un orgullo tremendo como profesional y como persona porque significa que tus compañeros reconocen el trabajo y la profesionalidad que se necesita para todos los trámites que realizamos y que intenté tener toda mi vida.
¿A quién dedica el galardón?
Realmente mi profesión iba por otra vía y, por circunstancias del destino, mi tío me indujo a meterme en este camino y se lo tengo que reconocer porque gracias a él soy lo que soy y tengo lo que tengo.
Tiene 72 años y continúa trabajando, ¿no se plantea jubilarse?
De momento no. Mientras afortunadamente siga bien de salud y de cabeza, la idea es seguir un poquito más. Hay cantidad de cosas que retrasan la jubilación. Cuando se lo planteo a los clientes, me dicen que ni se me ocurra, que me tengo que quedar mucho todavía para resolverles los problemas que tienen.
Comenzó en el Colegio de Gestores en 1976, ¿ha cambiado mucho el panorama desde aquel entonces?
Muchísimo, sobre todo en los últimos años. Todo el mundo tiene que ser consciente de los cambios tremendos que se produjeron tanto a nivel informático como a otros niveles. Antes, la profesión era más personalista, cada uno tenía que buscar cómo resolver los problemas. Había que hacer las cosas a mano y pasarlas a máquina de escribir. Hoy en día tenemos muchas ayudas, sobre todo por parte del Colegio de Gestores, aparte de la tecnología, que cambió prácticamente todo. Hay un cambio muy grande a mejor.
¿Cuál fue el reto principal de esos primeros años?
La profesión estaba orientada a temas que hoy en día sería casi ridículo pensar. Por ejemplo, ayudar a hacer un pasaporte o a renovar el carnet de conducir. Todos esos trámites fueron desapareciendo. Ahora ya nos centramos más en asesorar en todos los temas, tanto administrativos como fiscales, contables, laborales... Ese cambio de mentalidad fue el reto.
Fue delegado del Colegio de Gestores en Vigo durante 14 años. ¿Qué se requiere para liderar equipos durante tanto tiempo sin perder la confianza?
Hay un tema fundamental que es la dedicación. Requiere ese afán de servir a los demás y mucha paciencia. El estar en un colegio no es para servirse de los compañeros, pero sí para servirlos. Hay que tener capacidad de diálogo y de trabajo en equipo porque son capacidades imprescindibles para llevar a cabo todo este trabajo.
¿Qué necesitan las nuevas generaciones que se quieran incorporar al sector?
En primer lugar, tiene que haber una titulación. Hay grados y másteres, todo eso está regulado. Lo que aconsejaría a cualquiera que quiera acceder es que se informe bien a través del Colegio de los requisitos y de lo que es realmente la profesión de gestor administrativo.
¿Qué desafíos deben afrontar los colegios de gestores en los próximos años?
Es complicado porque en poquitos años cambió todo muchísimo y estoy convencido de que va a cambiar todavía más. Vamos a tener que lidiar con la inteligencia artificial y ahí es donde posiblemente va a estar gran parte del cambio que vamos a tener que afrontar en un futuro muy próximo.
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