Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia

Galicia se acaba de adentrar en un episodio de calor extremo, coincidiendo con el inicio del verano. En Ourense, las temperaturas alcanzarán los 40 grados entre el lunes y el martes y en zonas costeras como Ferrol estarán a 37. Vigo no se va a librar del bochorno, pero es posible que se haga más liviano.

Una borrasca instalada en el Atlántico frente a las Rías Baixas va a «proteger» a la ciudad del calor. A cambio es posible que el lunes por la mañana caigan algunas precipitaciones. Según explica María Souto, de Meteogalicia, este fenómeno hará frente a «una masa de aire muy cálido que viene de África y que va a subir las temperaturas tanto por el día como por la noche». Con todo, no será un frente al uso: «No va a ser como uno en invierno, pero el viento marítimo asociado sí que puede suavizar el mercurio. Seguimos hablando de calor, pero no tan fuerte», añade.

Como ocurrió hace un par de semanas, las noches van a ser muy cálidas, tropicales, dado que van a superar los 20 grados. Casualmente la mínima más alta se alcanzará coincidiendo con la celebración de San Juan, cuando se esperan hasta 22. De subir un poco más podría batirse el récord histórico para un mes de junio, 23 grados de mínima, registrados el 17 de junio de 2023.

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A medio plazo

Si bien el pronóstico para los próximos días suena asfixiante, el episodio de calor tiene fecha de caducidad. Según explica María Souto, la situación comenzará a cambiar entre la tarde del miércoles y el jueves, cuando se espera la llegada de aire más fresco e inestable. «A partir del jueves cambia completamente la situación», señala la meteoróloga de Meteogalicia. Las temperaturas experimentarán un descenso notable y aumentará la probabilidad de chubascos, poniendo fin a varios días marcados por el calor intenso y las noches tropicales. Aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre el momento exacto del cambio, todo apunta a que el miércoles será la última jornada de calor significativo antes de un regreso a valores más propios para la época en Galicia.