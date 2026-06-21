Las vacaciones, mejor en casa: uno de cada cinco hogares de Vigo cuenta con una segunda residencia para cambiar de aires

El final del curso escolar y la llegada del verano es sinónimo para muchos hogares de desconexión y vacaciones, un tiempo que se suele asociar a viajes a otras latitudes, pero que para muchos vecinos de Vigo supone también hacer las maletas para irse a otro de sus domicilios, una alternativa por la que pueden optar una buena cantidad de vigueses, según se desprende de los últimos datos disponibles recopilados por el Instituto Nacional de Estadística en su censo poblacional.

Así, el estudio refleja que de los 116.000 hogares registrados en la ciudad olívica, prácticamente el 20% de los mismos (más de 21.000) tienen a su disposición una segunda residencia para cambiar de aires, lo que supone una opción más asequible en términos económicos para desconectar del día a día, aunque muchos gastos se dupliquen al tener que afrontar tasas e impuestos en dos ayuntamientos y realizar el mantenimiento y conservación de los inmuebles.

¿Dónde se sitúan mayoritariamente estas segundas viviendas? La gran mayoría están ubicadas dentro de la misma provincia, y, aunque no se ofrece un desglose por municipios, es evidente que las comarcas del Val Miñor o del Morrazo están entre las elecciones preferentes de los vigueses a la hora de adquirir otro domicilio que complemente al habitual. Hay que tener en cuenta, además, que disponer de una segunda vivienda puede suponer también para las familias una alternativa de escape cuando surgen problemas en el hogar principal o hay que realizar alguna reforma importante en el inmueble.

El INE desvela que el 60% de los hogares vigueses con una segunda residencia la tienen dentro de la provincia de Pontevedra, mientras que el 23% la tienen ubicada en Galicia, aunque en otra provincia, algo que tiene mucho que ver con la especial conexión que mantienen muchos vecinos de la ciudad olívica con sus aldeas de origen, especialmente en la provincia de Ourense. Mientras, la proporción de segundas residencias que se encuentran dentro de Vigo y en otra Comunidad Autónoma es muy similar, representando cada supuesto un 8 y un 9%, respectivamente.

El perfil más habitual responde a una pareja sin hijos a su cargo

El perfil de los hogares que tienen en propiedad una segunda residencia es, asimismo, muy variado, destacando como mayoritario el de una pareja que no convive con hijos en el hogar, al representar uno de cada tres domicilios de Vigo con otra vivienda en su poder. Mientras, las familias compuestas por dos progenitores y con hijos residiendo en este momento con ellos suponen un 25% del total. Algo menos, un 22%, son hogares unipersonales, reflejan los datos del censo estadístico.

Las estancias en las segundas viviendas suelen ser, además, bastante prolongadas a lo largo del año, demostrando las cifras que los hogares que disponen de esta alternativa aprovechan para cambiar de aires habitualmente. Así, el INE constata que la mitad de las familias que utilizan su segunda casa lo hacen durante el ejercicio durante al menos dos meses, mientras que otro 25% reconoce que se muda desde su vivienda habitual entre uno y dos meses al año. Para el resto de propietarios de otro inmueble, las estancias en ellos son más breves. Así, un 12% de los mismos pasa como mucho dos semanas, mientras que un 10% las aprovecha entre 15 y 30 días.

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Por último, el INE también analiza cuál es el nivel económico de los hogares que cuentan con una segunda residencia, al ser uno de los factores determinantes para que una familia pueda adquirir otra propiedad diferente a la habitual. Así, los datos reflejan que la mayoría de las familias viguesas (un 33%) con al menos otro inmueble se mueven en una horquilla de ingresos de entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Mientras, alrededor del 22% declaran contar con entre 1.000 y 1.500 euros, un porcentaje similar a los que cuentan con un mínimo de 3.000 euros cada mes en sus cuentas corrientes.