Educación
La UVigo busca incorporar la perspectiva de género en el ámbito tecnológico
La institución celebra el Día de la Mujer en la Ingeniería poniendo en valor la divulgación científica
R.V.
El impulso de la divulgación científica como herramienta clave de la actividad investigadora centró la celebración del Día de la Mujer en la Ingeniería organizado por la Universidad de Vigo. En el evento participó el Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales (Cintecx) y la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la UVigo.
El director de esta última, José Fariña, y la directora de Cintecx, Ángeles Sanromán, destacaron en la inauguración de la actividad la relevancia de impulsar la comunicación de la ciencia y de incorporar la perspectiva de género en el ámbito tecnológico-industrial. Por su parte, la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación en funciones y coordinadora de la RedDivulga, Belén Rubio, explicó las claves de la importancia de la divulgación científica en la investigación, realizando un recorrido por su marco legal y por las diferentes redes y estructuras existentes en este ámbito.
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