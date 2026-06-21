El nieto de séptima generación de Cachamuíña: un aprendiz de neurólogo que triunfa con la divulgación histórica

No le hizo mucho caso cuando su tío abuelo se lo contó de niño. Pero, al fallecer, recordó sus palabras y se puso a revisar escrituras antiguas y testamentos de la familia. El vigués Santiago Ogando, con solo 14 años, constató así que la bisabuela de su bisabuelo había sido la única hija de Bernardo González del Valle, el coronel Cachamuíña. Por lo que él era nieto de séptima generación de este héroe histórico.

«Sería casi pecaminoso que no me gustase la genealogía, visto eso», bromea este médico que cursa el tercer año de la especialidad de neurología en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Nunca dudó en que su futuro profesional estaba en la Medicina, ayudando a la gente con la ciencia, pero la afición por la historia es «algo casi innato» en él. Hijo único que vivía con padres y abuelos, escuchaba a todas horas «historias de antes». Tardó poco en leer, preguntar e investigar sobre la materia. «Desde pequeñito empezó a parecerme espectacular la historia», recuerda.

Lo hacía para él, hasta que en marzo de 2021, cuando cursaba cuarto de Medicina, en uno de los perfiles de Facebook sobre historia que le gusta leer, detectó datos erróneos sobre los episodios de la Reconquista de Vigo. «Y entonces decidí hacer yo un textito sobre Cachamuíña y un par de cosas más que gustó mucho a la gente». Ya no paró. Dos meses después creó el perfil de Instragam @historiasporlahistoria. En sexto curso, llegó a los 30.000 seguidores. Fue entonces cuando decidió mostrar su cara, en vez del retrato que usaba de su famoso ancestro. Preparando el examen MIR en Oviedo, alcanzo los cien mil. En la actualidad, lleva cosechados más de 146.000 con sus 437 publicaciones.

Grandes éxitos

Entre los post con más éxito, recuerda el de la historia real tras el tema popular «Mambrú se fue a la guerra». Habla del militar inglés John Churchill, primer duque de Marlborough y ancestro de Diana de Gales y Winston Churchill, al que creyeron muerto en una batalla de la Guerra de Sucesión Española. La canción castellanizada le cambió el título de Marlborough por Mambrú. Recibió más de 34.000 likes.

Santiago Ogando, en los jardines del Pazo Quiñones de León. / Alba Villar

También se viralizó la historia de Don Sancho «el Craso», el rey de León al que destronaron por pesar más de 200 kilos y que logró adelgazar la mitad gracias a un médico andalusí, pero que murió luego con una manzana envenenada.

A él le gusta mucho la historia de Vigo y de Galicia y también practica «bastante» la de la medicina. Su especialidad es la de la neurología. Hizo su trabajo fin de grado sobre el nacimiento de esta especialidad en Galicia y ha llevado comunicaciones históricas a congresos de la Sociedad Española de Neurología. Por ejemplo, sobre Ramón Rodríguez Somoza (Lourenzá, Lugo), el último discípulo doctoral directo de Ramón y Cajal. Este año lleva uno del pionero de la neurocirugía en España, Manuel Otero Acevedo (Pontecesures).

«La historia de la medicina en Galicia es espectacular», defiende frente a los que creen que se concentra en Madrid y Barcelona. Desde las boticas de los monasterios de Oseira, Santa María de Oia o Samos; pasando por «el escéptico», un médico «interesantísimo» del Renacimiento en Tui; o el surgimiento de la facultad de Medicina ya en la edad moderna. «Hay muchísimas cosas por descubrir», sostiene.

Realeza

Suscribe las palabras de Martín Sarmiento: «Escribo para mi gusto y mi instrucción». Y, aun así, pone un ojo en las estadísticas de lectura. Así ha visto como los temas de la realeza tienen más visualizaciones. Y si tienen, «un poco de amor y de traición», más. Así que, cuando la editorial Harper Collins le propuso publicar su primer libro y le preguntó por una temática que pudiera ser atractiva, lo tuvo claro: «Romances y cuernos reales. Historias de amor y poder de los reyes y reinas de España».

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Compagina bien esta actividad con su formación MIR, aunque la aparca cuando se le acumulan guardias. Ya le han reconocido en el hospital. Durante una visita a un paciente ingresada, una familiar le dijo que era seguidora. «¡Qué ilusión!», le respondió él. Otro día le pasó en urgencias. «¿Es usted el de la historia?». A él le encanta porque le confirma que «la gente en Vigo disfruta de la cultura».