Lola Galovart vuelve a sonreír tras recuperarse de su grave accidente

La mejor noticia de la semana la protagoniza Lola Galovart. La exmagistrada y actual Valedora da Cidadanía de Vigo reapareció estos días en la ciudad con su sonrisa de siempre, visiblemente recuperada y con esa actitud positiva que quienes la conocen identifican enseguida como una de sus señas de identidad.

Han pasado algo más de tres meses desde el aparatoso accidente de tráfico que sufrió en la AP-9, casi en la entrada de Vigo, cuando el vehículo que conducía se salió de la vía. El impacto fue muy violento y Galovart resultó herida grave, con un politraumatismo que la llevó a ingresar en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Según relató estos días, perdió el conocimiento y no recuerda el momento del accidente; después llegaron los días más duros, entubada y con importantes lesiones.

Vehículo accidentado en la AP-9 en la tarde de este sábado / E. R.

En el coche viajaba también Ana Míguez, referente en la lucha por la igualdad y expresidenta de Alecrín, que fue dada de alta poco después. Desde su entorno ya entonces se reconocía que ambas habían tenido «mucha suerte», dadas las características del vehículo y la virulencia del golpe.

Ahora, la imagen de Lola Galovart vuelve a transmitir fuerza. De rojo, sonriente y acompañada en algunas de las fotografías por Ángeles Terrazo y por el rector en funciones Manuel Reigosa, la Valedora reaparece con buen aspecto y ánimo sereno después de unas semanas especialmente difíciles.

Espectacular recuperación de Lola Galovart tras su grave accidente / Marta G. Brea

Su recuperación es recibida con alegría en Vigo, donde Galovart es una figura muy querida por su trayectoria pública, su compromiso social y su papel en la defensa de los derechos ciudadanos. Su vuelta, aunque sea todavía con prudencia, deja una estampa luminosa: la de una mujer que, tras un susto enorme, vuelve a mirar a la ciudad con ganas y con sonrisa.

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El IES do Castro gradúa a 130 alumnos en una ceremonia con homenaje sorpresa a Manuel

El auditorio Mar de Vigo se llenó de emoción, aplausos y bandas granates con motivo de la graduación del IES do Castro, que despidió a 130 alumnos tras un curso intenso y cargado de logros. Los estudiantes acudieron con sus mejores galas a una ceremonia muy especial para ellos y también para sus familias, orgullosas de ver culminada una etapa académica clave.

Alumnado del Bachillerato Internacional del IES de O Castro. / FDV

Durante el acto se llevó a cabo la tradicional entrega de diplomas a los alumnos de las cuatro clases de 2ª de Bachillerato y del grupo de Bachillerato Internacional del centro escolar, que además celebró el pleno de aprobados entre los estudiantes que se presentaron a la Selectividad.

La ceremonia tuvo momentos de humor, con premios simbólicos ideados por los propios alumnos: a Susana, profe de Dibujo Técnico, le dieron el premio a la más cafetera, a Paloma, Jefa de Estudios, se le reconoció por lo que tuvo que sufrir con ellos, el docente más puntual fue el de Filosofía y la elección de la madrina recayó en Anxos, profesora de Lengua.

Pero el instante más emotivo llegó al final, cuando los estudiantes comenzaron a hablar de alguien que, según dijeron, «siempre está ahí», que los ha visto crecer y que con solo mirarlos sabía si estaban bien o mal. Entonces pronunciaron su nombre: Manuel, miembro del personal de limpieza del instituto. Tardó en levantarse porque no se lo creía, pero acabó subiendo al escenario entre un cerrado aplauso de todo el auditorio. Los alumnos le dedicaron palabras de cariño, le dijeron que le iban a echar de menos y terminaron coreando su nombre.

Manuel fue uno de los protagonistas del acto. / IES do Castro

Tras la graduación y la Selectividad, toca ahora disfrutar de las vacaciones. El alumnado de Bachillerato Internacional, protagonista de la imagen que ilustra esta reseña, se encuentra estos días de viaje de fin de curso en Suiza, poniendo el broche a una etapa que difícilmente olvidarán.

Cuatro años que pasaron «como si fuera ayer»

El grupo del curso de Proyecto de Dibujo de la EMAO, la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo, celebró estos días el cierre de una etapa muy especial.

Alumnos del proyecto final de Dibujo de la EMAO junto a su profesor, Federico Fernández. / Cedida

En la imagen del aula de dibujo aparecen Pili, Ramón, Jesús, Federico Fernández, «un buen maestro», Patricio, Víctor y Raquel. Falta uno de los alumnos que también forma parte de este último curso.

Celebración del grupo en el San Amaro junto a antiguos compañeros. / Cedida

La jornada terminó con una celebración en el San Amaro, donde el grupo de Proyecto Final de Dibujo de la EMAO compartió cena con antiguos compañeros. Un encuentro lleno de recuerdos, compañerismo y emoción para despedir una etapa que comenzó hace cuatro años y que, como dicen sus protagonistas, «parece que fue ayer».

¡Enhorabuena al grupo por el camino recorrido y por esta próxima exposición final!

Los profes de un cole de Vigo tienen su propia casita… y es la envidia de Bad Bunny

En el colegio Barreiro de Vigo, el recreo también puede convertirse en escenario. Emi, Vane, Ana y Uxía, profes de Infantil del centro, decidieron sorprender a sus peques con un montaje muy especial inspirado en uno de sus artistas favoritos: Bad Bunny.

Colegio Barreiro de Vigo

La idea surgió al ver cómo los niños y niñas llegaban cada día cantando sus canciones, especialmente “NuevaYoL”, y al comprobar la repercusión que está teniendo «La casita». Así que, aprovechando un recreo y el ambiente de fin de curso, los docentes se pusieron manos a la obra para crear su propia versión, con mucho humor, cariño y espíritu vigués.

El resultado es un vídeo divertido, cercano y lleno de complicidad entre profes y alumnado, pensado simplemente para pasarlo bien en estos últimos días antes de las vacaciones. Porque en Infantil del Barreiro lo tienen claro: cuando se mezcla imaginación, música y buen rollo, cualquier rincón del cole puede convertirse en la casita más famosa del momento.

El equipo de Logros cambia el gabinete por las alturas de Marikina Park

Los trabajadores del gabinete Logros, especializado en logopedia y pedagogía en Chapela, Redondela, disfrutaron de una jornada de convivencia en Marikina Park, en Beade, considerado el mayor parque de tirolinas en los árboles de Galicia.

Los trabajadores del gabinete Logros disfrutaron de una jornada de convivencia en Marikina Park, en Beade. / Cedida

Bianca, África, Marta, Yeniffer, Borja y Laura participaron en esta excursión pensada para reforzar los lazos laborales y comunicativos entre el equipo, compartiendo una experiencia diferente lejos de la rutina diaria del gabinete.

Entre plataformas, arneses y recorridos suspendidos entre los árboles, los integrantes de Logros pusieron a prueba la confianza, la coordinación y el compañerismo.

Entre plataformas, arneses y recorridos suspendidos entre los árboles, pusieron a prueba la confianza, la coordinación y el compañerismo. / Cedida

La salida forma parte de una iniciativa que el centro realiza dos veces al año, con el objetivo de fomentar la cohesión del grupo y cuidar también la parte humana de un trabajo centrado en la atención, la comunicación y el acompañamiento.

La jornada dejó sonrisas, anécdotas y una imagen de equipo unido en plena naturaleza, demostrando que los vínculos profesionales también se fortalecen fuera del entorno laboral.