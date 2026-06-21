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Audiencia

A juicio por hacerse pasar por integrante del grupo Il Divo para estafar a una viguesa

Afronta 2 años de prisión y 4.000 euros de multa

Concierto de Il Divo en el Coliseum de A Coruña.

Concierto de Il Divo en el Coliseum de A Coruña. / Carlos Pardellas.

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Elena Villanueva

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, acoge el jueves el juicio contra un ciudadano italiano acusado de estafar 24.000 euros a una viguesa simulando ser integrante del grupo Il Divo. La vista estaba señalada inicialmente en abril pero tuvo que ser suspendida por fallos en el sistema de videoconferencia.

La Fiscalía pide para el procesado una pena de 2 años de prisión y multa de 4.000 euros, además de los 23.600 euros retenidos en la cuenta del acusado durante la instrucción de la causa.

Según el escrito de acusación, el procesado contactó con la víctima en 2022 y mantuvo conversaciones con ella por correo electrónico y por WhatsApp, haciéndose pasar por integrante de la empresa Il Divo Music Investiment.

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Así, le propuso que invirtiera en acciones de la compañía, y aunque la mujer le pidió tiempo para valorarlo, él insistió en la premura, asegurándole que se trataba de un negocio «real y seguro». Finalmente, logró convencerla y la mujer, dado que estaba vinculada a actividades de canto, accedió a hacerle dos transferencias.

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