El «hub» tecnológico de López Mora en Vigo, en marcha: vía libre para las demoliciones y el objetivo de tenerlo listo a principios de 2029

Algo se mueve en el antiguo complejo de Caixanova en López Mora en Vigo, donde el Consorcio de la Zona Franca ha pisado el acelerador para acometer una ambiciosa transformación que permitirá no solo dar una segunda vida a los edificios ahora desaprovechados creando un «hub» tecnológico, sino también conseguir una revolución urbana de todo el ámbito a principios de 2029.

Con uno de los edificios ya vaciado tras las obras de demolición, en las próximas semanas se pondrá a trabajar la constructora Civis Global para ejecutar su reforma y ubicar allí una innovadora incubadora de empresas, que estará en funcionamiento a finales del año que viene para cumplir los plazos de la subvención y que será la punta de lanza del proyecto global, que está ahora mismo en fase de licitación y que prevé una inversión superior a los 50 millones de euros.

En López Mora hay, sin embargo, ya obreros trabajando durante estos días, una vez que la Zona Franca ha encargado ya a Tragsa el proyecto de demolición de los otros tres inmuebles, unos trabajos que costarán más de 2,5 millones y que se prolongarán hasta finales de año, según consta en la adjudicación publicada por el consorcio.

En paralelo, se debe avanzar en la adjudicación del contrato de obras para poder activarlas en el primer tramo de 2027 con un claro objetivo, que todo esté culminado en el plazo de dos años (principios de 2029) desde el inicio de la obra para que puedan instalarse empresas, habiendo confirmado ya su desembarco Indra o Sparc. El proyecto contempla, además, abrir a la ciudadanía todo el espacio, rompiendo las barreras entre López Mora, Tomás Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, con elementos de movilidad vertical y un aparcamiento subterráneo.

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Aunque los pliegos fijan un plazo del contrato de 48 meses, las obras deben estar concluidas en 24, reservándose los dos años restantes para encargar a la empresa las obras interiores que demanden las empresas que allí se vayan a instalar.