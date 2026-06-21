La Gota de Leche se transforma para volver a ser refugio de familias en Vigo

La vieja Gota de Leche encara una nueva vida en pleno centro de Vigo. La Xunta ha adjudicado la reforma del histórico inmueble de Ronda de Don Bosco para convertirlo en un gran centro integral de atención a las familias, una actuación con la que busca reactivar la vocación social de uno de los edificios con más carga simbólica de la ciudad. El proyecto permitirá ampliar la escuela infantil, trasladar allí el Punto de Encuentro Familiar y crear, además, la primera unidad pública de atención postemprana de Galicia.

La Consellería de Política Social e Igualdade ha formalizado la contratación de los trabajos de acondicionamiento del inmueble, conocido también como Fogar San Paio, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos por un importe de 535.609,36 euros y contará con un plazo de ejecución de seis meses.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, destaca que el objetivo del Gobierno gallego es mantener la titularidad pública y el carácter social del emblemático inmueble. «Esta actuación responde á vontade da Xunta de Galicia de conservar a propiedade deste edificio singular e dedicalo na súa totalidade á prestación de servizos públicos autonómicos», señaló.

Nueva distribución por plantas en La Gota de Leche. / FdV

La representante autonómica explicó además que la inversión global prevista por la Xunta para la adecuación, el equipamiento y la puesta en funcionamiento de las instalaciones rondará los 1,5 millones de euros. «A Xunta conservará o edificio e dedicarao na súa totalidade a centro de atención integral ás familias de Vigo», apuntó.

Uno de los principales cambios será la ampliación de la escuela infantil ya existente en el inmueble. La reforma permitirá incorporar 30 nuevas plazas, de manera que el centro alcanzará una capacidad total de 132 niños, reforzando así la oferta de educación infantil gratuita en la ciudad.

Ortiz recordó, en este sentido, que la Xunta continúa incrementando las plazas públicas de primer ciclo de educación infantil en Vigo tras la apertura, el pasado curso, de la escuela infantil de la Cidade da Xustiza.

Punto de Encuentro Familiar

La reorganización de espacios también contempla el traslado del Punto de Encuentro Familiar, que actualmente funciona en el barrio de Lavadores. El servicio se ubicará en el semisótano del edificio, una localización que mejorará su accesibilidad y comunicación, además de situarlo más próximo a las dependencias policiales y dotarlo de instalaciones más modernas.

Por otra parte, la segunda planta albergará una nueva Unidad de Atención Temprana y Postemprana destinada a menores de hasta 12 años que necesiten terapias especializadas para favorecer su desarrollo. El servicio ofrecerá atención en ámbitos como la psicología, la logopedia, la pedagogía, la terapia ocupacional o la fisioterapia.

La futura unidad de atención postemprana será la primera de estas características integrada en la red pública autonómica. Su puesta en marcha complementará la atención que ya se presta desde el Hospital Álvaro Cunqueiro a través del Sergas y permitirá extender los tratamientos más allá de los seis años cuando resulte necesario.

Según las previsiones de la Xunta, las nuevas unidades de atención temprana y postemprana podrán atender cada año a alrededor de 1.650 menores del área de Vigo.

«A proposta de que sexa un centro de atención integral ás familias de Vigo mantén a histórica vocación social do edificio desde que a Casa Caridade e a Xunta de Protección de Menores fundaron La Gota de Leche no 1915», concluyó la delegada territorial.