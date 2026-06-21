Ruta jacobea
Una etapa para celebrar los 43.000 del Camino por la Costa
En lo que llevamos de año, el Camino Portugués creció un 23% respecto al anterior
La Xunta insta al ayuntamiento a señalizar su paso: «Urge que se marque la ruta para que ningún peregrino se pierda»
No hay mejor manera de celebrar la buena marcha del Camino Portugués por la Costa que caminando. Y así lo hicieron cerca de 200 personas, que recorrieron el trayecto entre Vigo y Redondela para celebrar los 43.000 peregrinos que transitaron ya en lo que llevamos de año por esta ruta, un 23% más que el año pasado.
Con esta marcha, organizada por la Xunta de Galicia con la colaboración de distintas entidades empresariales y turísticas, se reivindicó la necesidad de señalizar el Camino Portugués de la Costa en el término municipal de Vigo. Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta en Vigo, insistió en que resulta urgente marcar adecuadamente el recorrido «para evitar que los peregrinos se pierdan» y reclamó la colaboración del Ayuntamiento para facilitar esta actuación.
En la marcha también participó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien explicó que se trata de una ruta con una marcada proyección internacional: el 88 % de los peregrinos proceden del extranjero, especialmente de países como Estados Unidos y Alemania.«A negativa á sinalización no termo municipal amosa unha imaxe negativa do Camiño de Santiago, de Galicia e da propia cidade de Vigo», evidenció.
Por su parte, Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027, destacó que esta ruta representa ya el «20,5 % de todas las llegadas a Santiago de Compostela», consolidándose como el tercer itinerario jacobeo más transitado. Desde su reconocimiento oficial en mayo de 2016, más de 300.000 personas han recorrido esta ruta.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Ya vemos en Educación Primaria niños con conductas autolíticas o depresiones, y necesitan tiempo de atención en el aula»
- Vigo estrena un café donde se puede conducir una excavadora en miniatura
- El restaurante Silabario recupera la esencia del Hotel Universal de Vigo: «Queremos ofrecer comidas de doce a doce y música en directo»
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Un accidente en la AP-9 en Vigo entre un camión y un autobús escolar genera atascos de al menos 4 kilómetros
- Más cambios en la fachada portuaria de Vigo: una antigua nave industrial será demolida para construir un edificio de 52 pisos
- Una de las empresas que perdió el concurso para cuidar las zonas verdes de Vigo frena su adjudicación
- Revocan la incapacidad a una oncóloga de Vigo porque sus dolencias no eran psiquiátricas sino por «dificultades» del servicio