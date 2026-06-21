Camino despejado para retirar por fin en el centro de Vigo un vestigio franquista

Camino despejado en Vigo para eliminar uno de los últimos vestigios del Franquismo que quedan visibles en la ciudad olívica. Casi dos décadas después de que se aprobase la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que posibilitó múltiples intervenciones para borrar símbolos de la Dictadura, próximamente le llegará el turno al escudo situado en la fachada del edificio de la Alfándega, donde está el servicio de Aduanas.

El Consello de la Gerencia de Urbanismo dará cuenta este martes de la resolución favorable a la licencia solicitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para actuar y retirar el escudo preconstitucional con el Águila de San Juan, el yugo y las flechas que lleva décadas luciendo en el inmueble situado en la rúa Concepción Arenal, en pleno centro de la ciudad. El visto bueno a la licencia supone que los trabajos tengan que estar en marcha antes de seis meses.

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Aunque se trata de una obra menor, al tener que realizarse en un edificio catalogado que cuenta con protección, la agencia estatal ha tenido que tramitar la pertinente licencia y, además, obtener el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que emitía informe favorable a mediados del pasado mes de mayo y autorizaba la intervención, que consistirá en el picado de los elementos esculpidos del escudo hasta la base del soporte, todo ello teniendo que ser ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas. Los promotores están obligados también a conseguir un acabado semejante al del resto de la fachada.